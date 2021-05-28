В Совфеде заявили, что для запрета одноразовых пластиковых товаров потребуется как минимум год переходного периода Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Введение в России запрета на производство пластиковых трубочек, одноразовой посуды, ватных палочек и цветного пластика потребует переходного периода, который займет по меньшей мере год. Так считает председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

По его словам, переходный период понадобится, чтобы не произошло повышение цен и товары на рынке смогли заместить другие. «Я считаю, это минимум год. Может быть, даже больше. Заключены контракты, фирмы закупили сырье, это не должно приводить к банкротству предприятий», - приводит РИА Новости слова председателя комитета.

Майоров заявил, что данный запрет будет распространяться на импорт и экспорт одноразовых пластиковых товаров, которые в данном случае становятся «бессмысленными».

Как писал сайт kp.ru, о планах по запрету использования пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко По ее словам, сейчас кабинет министров готовит соответствующие поправки в законодательство, которые запрещают использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Ранее инициатива запрета одноразового пластика была поддержана Минприроды и Минпромторгом.