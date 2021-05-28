В Москве подвели итоги XII Международного форума «Экология»

Фото: Пресс-служба форума

Внимание к проблемам экологии и системный подход к их решению

Пленарное заседание «Экология России: настоящее и будущее» открыл первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, глава общественного совета форума Николай Валуев.

«Я выступил с инициативой проведения в России Национальной экологической недели, предложение поддержано Министерством природных ресурсов и экологии. В следующем году мы организуем глобальное мероприятие, которое включит в себя деловую программу и разноформатные события экологической направленности. Это позволит привлечь внимание всех слоев населения к проблемам экологии и системно подойти к их решению», — сообщил Николай Валуев.

Угрозой для экологии могут стать законопроекты, которые призваны продвигать чьи-то бизнес-интересы. Такое мнение высказала заместитель председателя Госдумы ФС РФ Ольга Тимофеева. «Мы представляем все территории России. Имея смелость заявлять о проблемах, мы можем противостоять власти, которая иногда пытается принимать лоббистские законные акты», — подчеркнула Ольга Тимофеева.

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в своём приветствии отметил, что особая роль во всех экологических начинаниях принадлежит ведущим российским компаниям, именно от их готовности откликаться на зеленую повестку зависит будущее страны.

По словам председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, переход на зеленую экономику несет большие риски для России, поскольку не учитывает ее реальности. «Нам не надо слепо идти по примеру других стран, нужно искать собственные пути достижения устойчивого развития», - отметил он.

Его поддержал советник президента России по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев. По его мнению, климатические вопросы в мире проникли во все сферы жизнедеятельности, но Россия запаздывает в этом вопросе: «Углеродный корректирующий механизм — это мера, безусловно, тарифная. Нам срочно нужно занять проактивную позицию в этом сложном переходе», — резюмировал Эдельгериев.

Сегодня в России накопилось столько мусора, что территория свалок сопоставима с четырьмя территориями Гонконга. Такое сравнение привела руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. «За мусор на свалках мы заплатим дважды: за вывоз и за переработку. Необходим комплексный подход к работе с мусором», — пояснила Светлана Радионова.

Схожее мнение высказал глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев: «С обращением с отходами мы ничего не делали многие десятилетия, просто складывая все отходы в кучки. Чтобы это изменить, нам нужно перейти на экономику замкнутого цикла».

«Мы выдвинули инициативу – использовать земли, которые долгое время не возделывались и не подвергались воздействию пестицидов, для органического земледелия. Это начинание было поддержано, старт программы намечен на 2022 год», - сообщил замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов.

Руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал, что совместно с крупнейшими вузами страны ведомство разрабатывает образовательные программы по экологичному потреблению. Работа по формированию зеленого сознания идет по всем информационным каналам, подчеркнул Максим Протасов.

Фото: Пресс-служба форума

Региональные проекты

В течение года в Московской области реализуется проект «Мегабокс»: в каждом муниципалитете организованы комплексы по раздельному сбору отходов. Это позволило выстроить систему, при которой переработчики мусора получают сырье, минуя посредников. Такая информация прозвучала в докладе замминистра ЖКХ Московской области Дмитрия Чинихина.

Ямал представил на форуме проекты по очистке рек и озер. За 10 лет мониторинга специалисты окружного департамента природно-ресурсного регулирования обследовали 100 километров береговых линий и водоохранных зон. Некоторые водоемы удалось оздоровить полностью, сообщил замдиректора департамента Александр Гаврилюк.

Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал о развитии бренда муниципалитета как экогорода. Он презентовал одноименный проект, в рамках которого запланировано развитие экологичного транспорта и соответствующей инфраструктуры, а также формирование эффективной системы потребления энергоресурсов.

Бизнес для экологии

Начальник департамента экологии, охраны труда и промышленной безопасности ОАО «РЖД» Андрей Лисицын отметил, что сегодня в РЖД сформированы все механизмы корпоративного управления, присущие передовым публичным компаниям. В компании реализуется корпоративная стратегия высокой социальной ответственности, внедряются современные решения по ресурсосбережению и защите окружающей среды.

Руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования АО «Россельхозбанк» Дмитрий Тарасов сообщил, что банк имеет концепцию устойчивого развития и успешно реализует ряд инициатив в области ESG. «В той повестке, которая разворачивается вокруг регулирования в части ESG, мы будем важным медиатором между нашими клиентами и обществом, которое формирует этот тренд», - подчеркнул Дмитрий Тарасов.

Зарубежный опыт

Финским опытом переработки мусора на форуме поделился генеральный директор регоператора по переработке отходов Pirkanmaan Jatehuolto Харри Каллио. «Отношение к отходам как к ресурсу для получения новых товаров — это первый шаг к зеленой экономике», — пояснил свою точку зрения Харри Каллио.

У России есть большой потенциал для работы по очищению окружающей среды. По данным международных организаций, Российская Федерация может привлечь 313 млрд долларов инвестиций на эту деятельность. Такие цифры привела исполняющая обязанности заместителя посла Великобритании в России Джулия Крауч.

Подводя итоги

Форум завершился обсуждением общественных экологических инициатив, которое состоялось в рамках заседания общественного совета АНО «Общественный форум «Экология».

Вниманию участников и гостей мероприятия на протяжении двух дней были представлены передовые технологии и практики в сфере экологии, презентованные на выставке форума ведущими российскими компаниями.

Резолюция форума будет направлена в профильные комитеты верхней и нижней палат парламента, а также в Правительство России.