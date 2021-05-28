Вчера - на Евровидении, сегодня – на Таймыре: зачем Манижа поехала в Заполярье

Манижа отправилась на турнир по керлингу «WCT Arctic Cup» . Фото: REUTERS

Никогда не угадаешь, что тебя ожидает в дальней командировке. Едешь ты на край света, к оленям северным, и вдруг… встречаешь Манижу. Ту самую, которая заняла на конкурсе «Евровидение» 9 место. А вокруг нее такая любовь народная! Про которую сейчас расскажу.

Турнир по керлингу «WCT Arctic Cup» проходит в этом году на Таймыре уже в пятый раз. Для местной спортивной публики событие – мегапопулярное. Каждый год сюда приезжают участники из разных стран. В этот раз из Эстонии, Швеции, Швейцарии, Италии, Венгрии и со всей России. Бороться за кубок будут смешанные пары – мужчина-женщина.

Церемонию открытия турнира готовил фигурист Илья Авербух. И пока на ледовой арене отплясывали разные местные коллективы, я решила поговорить с керлингистами о турнире. Но куда там! Ни эстонцам, ни шведам, и уж тем паче нашим было не до меня. «Позже, позже», - отмахивались они, не отрывая взоров от ледовой арены. Как оказалось, они боялись пропустить выступление Манижи! Ну ладно, наши, но иностранцы?!

Пришлось и мне посмотреть нашумевший номер. Прежде я его видела лишь эпизодами в соцсетях. Оставлю свои впечатления при себе, а вот ребятам-спортсменам явно понравилось. Не могли нарадоваться. Рядом со мной пританцовывал мальчишка лет 12 из Дудинки. Участник юниорской части соревнований.

- Нравится? – спрашиваю.

- Вообще крашиха!

«Крашиха» в переводе с подросткового – объект обожания неземного.

После выступления «крашиха» Манижа дала небольшое интервью журналистам.

- Непривычно видеть здесь столько снега, когда двор моего дома уже утопает в розах, - изрекла Манижа, и изречение это тут же ушло во все местные СМИ.

Оно и правда, даже юг Таймыра в отличие от материка еще в сугробах.

– Но мне нравится полярный день. Очень много света. Как будто находишься на другой планете, - продолжала звезда удивлять публику своими яркими высказываниями.

В этот момент к Маниже сквозь толпу журналистов прорвались педагоги таймырского колледжа с подарком – национальным одеянием ненцев. Костюм синего цвета привел Манижу в такой восторг, что она закипела эмоциями.

- Ой, как круто! Я такой фанат всех этих вещей! Вау! Красота! – запричитала она.

А потом Манижа принялась учить местных женщин делать селфи.

По словам Манижи, следующий день она решила посвятить изучению достопримечательностей Таймыра и сходить в гости к шаману, чтобы духовно обогатиться.

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