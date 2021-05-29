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В мире29 мая 2021 10:11

Немецкий пенсионер подарил детям более 30 тысяч билетов в зоопарк

Мужчина выполняет обещание, данное покойной супруге
Юрий МАЙБОРОДА
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Выручка Мюнстерского зоопарка от продажи билетов все еще очень невелика

Выручка Мюнстерского зоопарка от продажи билетов все еще очень невелика

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пенсионер, живущий в Берлине, сделал необычное пожертвование: он выкупил 33 333 билета в зоопарк, расположенный в его родном Мюнстере, и передал их школам и детским садам города для бесплатного распространения среди детей. Ранее пожилой немец пожертвовал этому же зоопарку грандиозную сумму в €750 тысяч.

По словам мужчины, таким образом он выполняет обещание, данное им его покойной супруге – раздать все накопления на помощь детям и животным, сообщает Bild.

Мюнстерский зоопарк, как и другие подобные учреждения, был закрыт из-за пандемии в течение четырех месяцев, и начал работать лишь в начале марта. На данный момент он отчаянно нуждается в финансовой помощи, тем более, что групповые посещения зоопарков в ФРГ все еще находятся под запретом. Соответственно, выручка от продажи билетов все еще очень невелика, а вот затраты на корма и обслуживание животных уменьшить нельзя.

В Германии надеются, что в зоопарки вернутся к привычному режиму работы с началом летних каникул, однако официальной информации на этот счет пока не поступало.

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