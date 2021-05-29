Пожилых без интернета лишили записи к врачу

Люди, которые не имеют компьютера или телефона с интернетом, оказываются за бортом. Фото: Е. Самарина/mos.ru

Волею судеб я сейчас часто хожу в поликлинику: один визит к одному врачу с одной проблемой - это всегда десять анализов, УЗИ, ЭКГ и консультации смежных специалистов. И что я вижу.

Каждый день возле кабинета терапевта (сегодня все через терапевта) сидят старики и ругаются. Они ненавидят нас, тех, кто идет по талонам, брюзжат и отчаянно мучаются, почему?

Потому что сами сидят в живой очереди.

Они бы хотели избежать этого унижения, этих склок: "Вы двое прошли по талонам, пустите одного без талона!", - но.

Талоны теперь только электронные: встать спозаранку, прийти в регистратуру и с боем получить бумажку с временем приема нельзя, можно зайти в личный кабинет на сайте или позвонить телефонисткам, которые зайдут на тот же сайт.

А вот теперь самая подлость: талоны эти выкладывают строго до 8.00 и после 20.00, когда телефонистки не работают, поликлиника, в фойе которой стоят автоматы для записи, тоже закрыта, и остается только личный компьютер, да и то приходится постараться (талоны расхватывают в считанные секунды).

Люди, которые не имеют компьютера/телефона с интернетом, оказываются за бортом. Интернетом у нас пользуется 81% населения, итого 19% дискриминированы.

Когда на заре нулевых начался перевод газеты из бумаги в онлайн, я сразу говорила об этой проблеме: иметь компьютер станет обязанностью.

Вроде бы никто не заставляет - но остаешься как дурак: без домашнего задания для детей, без информации о школьных праздниках и т. д. Кстати, и запись в кружки тоже онлайн, как еще.

Дистант остро ставил эту проблему год назад: я тогда читала женщину с одним служебным, предназначенным для зарабатывания денег планшетом и двумя детьми-школьниками, она орала раненым зверем, не знаю, как вышла из положения.

Это ведь все сильно не бесплатно: компьютеры, интернет, телефоны с интернетом.

Капитализм дискриминирует бедных, какая новость.

А так, конечно, да: "Цифровизация здравоохранения повысит качество и доступность медицинской помощи" (цитата из выступления очередного чиновника Минздрава).

Тем и повысит, что отсеет самых страждущих: ясно же, что меньше всего доступа к интернету у пожилых и у них же больше всего болезней.

Пусть неудачник плачет.

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