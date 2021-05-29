Здравствуй, апартеид: Украина завершает сегрегацию своих граждан

Владимир Зеленский внес в Раду «Законопроект №5506 о коренных народах Украины», четко поделив граждан своей страны на несколько сортов. Фото: REUTERS

На днях, Владимир Зеленский внес в Раду «Законопроект №5506 о коренных народах Украины», четко поделив граждан своей страны на несколько сортов. Казалось бы, после Третьего рейха и ликвидации апартеида в Южно-Африканской республике человечество больше не вернется к подобным системам государственного устройства. Третий Рейх осудили на Нюрнбергском процессе, ЮАР вообще порицали всей планетой: критика апартеида - единственное в чем были единодушны коммунисты и капиталисты. Украина в 21 веке оказалась почему-то в привилегированном положении – ей можно все, но не сразу. Сначала был целый ряд «языковых законов», сокращающих сферу применения и употребления русского языка, на котором в Незалежной говорит процентов 80% населения. Их начали принимать сразу же после Майдана, обозначив тем самым его истинную цель – дерусификацию. Еще в 2014 году русский убрали из СМИ, установив «языковые пропорции», а под конец процесса – из системы образования, намекнув школьникам и родителям, что с русским языком на Украине у них нет будущего и стоит крепко подумать о смене национальной идентичности.

Закончилось все «Законопроектом №5506», который сейчас висит на сайте Рады со статусом «на рассмотрении». И нет сомнений, что рассмотрят и примут, как принимали все прошлые русофобские законы.

Начинается законопроект красиво, со слов о консолидации украинской нации. Почему-то вспоминается совершенно шизофреническая цитата из Ленина: «чтобы объединиться надо сначала решительно размежеваться». Ленина, создателя нынешней Украины, не сильно любят в Незалежной – в этом году снесли последние памятники Ильичу, но дело его живет. И так, для консолидации украинской нации, ее решили разделить на несколько сортов. Любопытно, что украинцы, как этнос, в законопроекте не упоминаются, это сорт Высший он и так наделен всеми необходимыми правами. Речь идет о народцах худшего качества.

Постамент памятника Ленину в Харькове, который был снесен. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сорт первый: «коренные»:

«Коренной народ Украины – автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения не имеет собственного государственного образования за пределами Украины».

Сорт второй, «коренные Крымские»:

«Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, крымские татары, караимы, крымчаки».

Русские, русскоязычные и люди самоидентифицирующие себя, как русские, из законопроекта выпадают, их даже «коренными» назвать невозможно из-за лукавого уточнения: «не имеют собственного государственного образования за пределами Украины». В ту же «бракованную» категорию попадают евреи, поляки, венгры, румыны и т.д.

В этой унизительной пересортице отдельно обозначены «коренные народы Украины, проживающие на территории Крымского полуострова». Не очень понятно, какое отношение Крым имеет к Украине, но ради политики, в законопроекте на это закрывают глаза. Хотя бы ради того, чтобы «права коренных крымских народов» можно было использовать для жалоб на разных международных политических площадках, рассказывая об «аннексии Крыма» и «оккупации полуострова». При этом, со стороны граждан России, крымских татар, караимов и крымчаков, жалоб на ущемление прав что-то не слышно. В отличии от запрещенного в России «Меджлиса», сидящего в Киеве в качестве виртуального представительства Крыма в изгнании. Киевский «Меджлис» (запрещен в РФ) страдает круглосуточно.

Сначала был целый ряд «языковых законов», сокращающих сферу применения и употребления русского языка, на котором в Незалежной говорит процентов 80% населения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что будет после принятия законопроекта № 5506? Главная цель этого документа, сократить число русских и русскоязычных граждан Украины. В данный момент, не смотря на свою многочисленность, их около 8-7 миллионов (данные переписи 2001 года, более свежих цифр нет – прим. авт.). При этом, у русских, второй по численности этнической группы на Украине, нет ни политических прав, ни своих партий и политиков. Но своей многочисленностью русская община создает реальную угрозу нынешнему политическому режиму. Даже своей инертностью, потому что там, где инертность - там отчужденность, скрытый саботаж, разные виды «сидячих забастовок» в контексте идущих политических процессов. В общем, «проблемный» электорат, носящий в себе скрытое недовольство. Тридцать лет дерусификации Украины не принесли нужных плодов, дальнейшее давление опасно, оно уже спровоцировало восстание в Донбассе. Что делать киевской власти? Нужно создать такую систему, при которой возможен переход из «третьесортной» этнической группы во «второй сорт» или даже в сорт «высший». Это вполне реально. В комитете, который разрабатывал Законопроект № 5506, из двенадцати фамилий лишь две можно отнести к характерным украинским фамилиям. Все остальные, вполне «москальские». В недавнем прошлом, их носители сами сменили этническую идентичность и теперь работают на новый апартеид.

Дальнейшее развитие событий предсказать несложно, примеров, к сожалению, хватает. После сокращения числа носителей «русской идентичности» к оставшимся (их численность будет уже достаточно безобидна) будут применяться уже реальные репрессивные меры. Например, частичное поражение в правах – запрет на участие в политической деятельности и работу в органах власти. Потом, будут выданы специальные паспорта «неграждан», как в Прибалтике. При этом выезд таких проблемных граждан в Россию, будет всячески поощряться, пока число русских не сократится до статистической погрешности. Этих людей уже можно будет изолировать в концентрационных лагерях.

Сложно сказать сколько потребуется времени, чтобы превратить историческую колыбель русского народа в Родину синтетического конструкта под названием «украинец». Все может произойти очень быстро – скорость распространения информации в 21 веке совсем другая. И если на проповедь внезапно возникшего «украинства» потребовалась четверть 19 века и два десятка лет в веке 20-м, то сейчас счет может идти на годы и даже на месяцы.

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