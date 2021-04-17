Кравчук выдвинул ультиматум Москве для мира в Донбассе и пообещал «дать под дых» Путину

Первый президент Украины Леонид Кравчук в последнее время невероятно оживился, став героем и постоянным гостем телевизионных шоу, в каждом из которых он выступает в новой ипостаси.

Нет, менять свои позиции и убеждения Леониду Макаровичу далеко не впервой. В подростковом и юношеском возрасте он был активным помощником бандеровцев, эдаким юным антипартизаном, потом двинул по комсомольско-партийной линии и даже дослужился до поста главы Украины по главной, партийной линии.

Затем клятвенно обещал, агитируя за независимость Украины: «Я буду делать все, от меня зависящее, для полного удовлетворения политических, экономических, социальных и духовных запросов русского населения, для государственной защиты его законных интересов. Ни в коем случае не будет допускаться насильственная украинизация русских. Любые попытки дискриминации по национальному признаку будут решительно пресекаться». А сейчас столь же рьяно отстаивает правильность запрета русского языка в Незалежной и священное право Украины убивать мирное население Донбасса.

Но если раньше между такими этапами в жизни Кравчука проходило достаточно долгое время, то в последнее время противоположные смыслу заявления Кравчука следуют с разрывом в несколько дней, а то и часов. Вспомним. Совсем недавно Леонид Макарович обещал лично стрелять в российских десантников, если они попытаются проникнуть к нему во двор, поскольку у него там все места пристреляны, а ружье у него имеется знатное, некогда принадлежавшее Герману Герингу. Спустя пару дней дедушка застенчиво признался, что возраст у него уже не тот, чтобы стрелять, отдача сильновата, да и видеть стал не ахти как, а потому его фраза, что будет стрелять десантников из России не более, чем красивая фигура речи.

Теперь пан Кравчук отличился снова. Он объявил, что Киев может пойти на компромисс с Москвой по Донбассу только в одном случае – если Россия выполнит два условия.

- Россия заявляет, что она готова прекратить оккупацию территорий, агрессию на Украине, - озвучил Кравчук первое условие и тут же перешел ко второму. – Россия должна возродить Донбасс.

А так, Киев готов установить мир в любой момент.

Примечательно, что практически тут же Кравчук объявил, что единственным компромиссом может быть только удар «под дых Путину».

- Нужно трезво смотреть на ситуацию. Если мы будем искать «что Путину надо что-то дать», то он захочет всю Украину, по меньшей мере. Дать ему можно только силой. И дать под дых. Потому что он не пойдет на компромиссы, - жестко заявил бодрый старичок.

Если бы не возраст дедушки, то вполне можно было бы предположить, что он собрался сменить Зеленского на посту украинского президента. Алогичностью своих заявлений он вполне может составить конкуренцию и Ющенко, и Януковичу, и Порошенко, и самому Зеленскому. Причем, у него единственного это можно объяснить возрастом. Примерно, как у Байдена. Во всем остальном Леонид Кравчук своей активностью иному украинскому молодняку может дать сто очков форы.

При этом, Леонид Макарович, как и Зеленский, а до него Порошенко, обходит стороной один момент – чтобы достичь компромисса по Донбассу, Киеву надо договариваться с Донецком и Луганском. А до того начинать выполнять Минские соглашения, которые он с редкой последовательностью игнорирует.

И, кстати, о каком компромиссе идет речь? И что такое компромисс по-украински? Судя по речи Кравчука, компромисс – это односторонние уступки одной стороны конфликта другой, причем, во всем. То есть вы сдаетесь, а мы вас расстреливаем, вот такой вот компромисс? Так стоит ли удивляться, что Украина ни с кем в итоге договориться не может?

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