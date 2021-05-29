Самолеты европейских авиакомпаний начали летать в Россию в обход Белоруссии. Как согласовывали маршрут

Air France будет летать в Россию в обход Беларуси. Фото: REUTERS

Air France и Lufthansa стали получать разрешения на полеты из Европы В Россию в обход Белоруссии. Напомним, ранее ряду компаний, которые решили сменить маршруты, вход в российское воздушное не был дан. Некоторые горячие головы тогда объявили, что Россия ответила, мол, на унижение «БелАвиа» и Лукашенко, пойдя по пути симметричного реагирования. Сегодня эти же горячие, но не очень думающие головы поспешили обвинить Москву в сдаче позиций и чуть ли не измене Союзному государству. На самом деле обе эти версии не имеют к реальности никакого отношения.

Все дело в том, что организация авиаперелетов вообще, а международных тем более, очень сложный и высокотехнологический процесс. Каждый рейс летит по определенному маршруту, и вход его в воздушное пространство другого государства строго регламентирован – время, эшелон, точка входа в воздушное пространство, частота для переговоров с наземными службами, которые руководят полетом, следование по соответствующему транспортному коридору – так называемой СВЛ (международной воздушной линии). И так далее. Там много нюансов, и я назвал лишь самые главные. Земля же в ответ гарантирует безопасность пролета в своей зоне ответственности. И когда выдает разрешение, то выстраивает пролет таким образом, чтобы этому борту не мешали другие рейсы, а он, соответственно, им. И такие согласования утверждаются с ведомствами гражданской авиации каждой из стран, через которые пролегает маршрут. А в случае задержки рейса это требует дополнительного согласования.

Что произошло с бортом «Австрийских авиалиний», которому было отказано в пролете на территорию России? Самолет просто запросил новую точку входа, не подав заявку на изменение маршрута. Совершенно закономерно, ему было отказано. Почему тогда было разрешено сейчас войти в воздушное пространство России по маршруту облета? По той причине, что авиакомпании начали оформлять заявки на рейсы по прежним маршрутам.

Причем, сейчас эти авиакомпании подают разовые заявки на каждый рейс, а раньше летали по утвержденным маршрутам на основе постоянно действующих заявок, согласованных на год или на какой-то другой период. Если же они намереваются строить обходные маршруты на постоянной основе, то им придется проводить переговоры по этому поводу. И только тогда они смогут совершать рейсы в российские города без всяких проблем. Если, конечно, согласятся нести дополнительные экономические издержки от удлинения маршрутов. Точно так же эта работа проводилась, когда авиакомпании мира принимали решение об облете воздушного пространства Украины.

Так что ничего личного, никакой политики и даже никакого бизнеса в этой ситуации нет: авиакомпании чрезмерно увлеклись реагированием на политический инцидент, не дожидаясь решения и расследования ИКАО, запустив свои самолеты «впереди паровоза». Просто порядок требует именно такого подхода. А вопли и стенания лучше приберечь до другого раза. Как и выражения восторга. Тут все эти эмоции просто неуместны.