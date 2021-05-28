Росавиация: утверждение полётов в обход Белоруссии займёт больше времени, чем обычно Фото: Иван ВИСЛОВ

Росавиация предупредила европейских авиакомпаний о возможном увеличении времени для получения разрешений на пролет через Россию. Такие сложности могут возникнуть из-за увеличения общего количества запросов на фоне ситуации с полетами в обход воздушного пространства Белоруссии.

«Вчера Росавиация издала извещение, в котором уведомила авиакомпании о том, что при изменении ранее утвержденных маршрутов … следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилет», – говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

Отмечается, что за прошедшие сутки российские авиакомпании выполнили 134 рейса с использованием воздушного пространства Белоруссии, а авиакомпании Европы выполнили 113 рейса с использованием белорусского воздушного пространства и 53 рейса по альтернативным маршрутам.

Напомним, из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске некоторые авиакомпаний решили не использовать воздушное пространство Белоруссии, также некоторые страны ограничили или отменили авиасообщение с республикой. Позже авиакомпании Air France и Austrian Airlines заявили об отмене запланированных в Москву рейсов, уточнив, что РФ не дала разрешения пролететь в обход Белоруссии.

Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что все произошло из-за технических моментов по согласованию точек влета в пространство России, и отметил, что сейчас российские авиационные власти работают над разрешением ситуации с проблемой допуска лайнера из ЕС.