День пограничника, жулики-аниматоры, развлечения Кейт Миддлтон: 10 самых ярких фотографий недели

В пятницу 28 мая в России отметили день пограничника. По традиции кульминацией празднования стало купание в городских фонтанах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В минувшую пятницу, 28 мая, в России отметили день пограничника, который по традиции закончился купанием в городских фонтанах. Незадолго до этого, 26 мая, можно было наблюдать полную фазу затмения Луны в момент, когда спутник Земли находился ближе всего к планете в этом году, так называемое Суперлуние. Два уникальных явления, суперлуние и полное лунное затмение, совпадают крайней редко, а спутник в этот момент приобретает красный, а иногда бордовый оттенок.

Кроме того, на этой неделе Кейт Миддлтон и принц Уильям во время своего визита в Шотландию освоили наземный яхтинг, а в Санкт-Петербург доставили трофей чемпионата Европы по футболу - восьмикилограммовый, серебряный Кубок.

Сайт «Комсомольская правда» расскажет, чем запомнилась прошедшая неделя в фотографиях.

В Сочи городская полиция задержала аниматоров в костюмах осла и коня. Парни, одетые в ростовые куклы животных, требовали с прохожих деньги за фото с ними. А за отказ посыпали туристов в след нецензурной бранью. Фото УВД Сочи

В «Москвариуме» на ВДНХ открылся третий сезон мюзикла «Сон в летнюю ночь». Уникальное шоу проходит на водной сцене одного из крупнейших океанариумов Европы с 29 мая по 12 сентября 2021 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Cанкт-Петербурге произошло ДТП с участием автобуса. По информации полиции, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Фото: МЧС

Кейт Миддлтон и принц Уильям во время своего визита в Шотландию освоили наземный яхтинг. Судя по фото Герцогиня Кембриджская осталась очень довольна прогулкой. Фото ТАСС.

Гиббон по кличке Мотя прогуливается по Бахчисарайскому парку миниатюр. Крым в миниатюре - это парк, где собраны все историко-культурные и архитектурные достопримечательности полуострова в масштабе 1:25. А еще в парке есть мини зоопарк где и живет Мотя Фото: REUTERS

Пожар на контейнеровозе X-Press Pearl недалеко от порта Коломбо Шри-Ланка, который перевозил 25 тонн азотной кислоты. Пожар начался из-за утечки кислоты, которая была плохо упакована. Фото: REUTERS

Суперлуние над храмом Посейдона на мысе Сунион недалеко от Афин. 26 мая Луна подошла к Земле на самое близкое в 2021 году расстояние. Фото: REUTERS

Военнослужащие Президентского полка на церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН