Британцы высмеяли генсека НАТО за его слова о причастности России к посадке самолета Ryanair в Белоруссии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что самолет авиакомпании Ryanair был посажен в Минске при участии Кремля. По его словам, ему трудно поверить в то, что Кремль не причастен к деятельности Минска.

Британская Daily Mail опубликовала сообщение с цитатами этого выступления Столтенберга, читатели принялись активно комментировать этот материал, и генсек альянса угодил под шквал недовольства, критики и насмешек.

- Всем известно, что страны Европы делали подобное сотни раз, и никто даже не пикнул.

- И снова виновата Россия. Ну смените уже наконец пластинку!

- Что бы сделали власти США, если б узнали, что совершивший подобный поступок «Роман» пересекает американскую территорию по воздуху? Ведь этот парень опубликовал имена и адреса сотрудников сил правопорядка и призывал к совершению терактов!

- Давайте будем честными: Протасевич – никакой не журналист, а радикал, да еще и в прошлом участник батальона «Азов».

- Недавно Великобритания захватила иранский танкер, а Австрия – самолет боливийского президента…

- ЦРУ просто недовольно, что Лукашенко узнает, кто финансировал деятельность Романа, воплощавшего в жизнь идиотские идеи, кто руководил им.

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В интервью телеканалу Sky News генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что НАТО в курсе тесных отношений Москвы и Минска. В этой связи «трудно поверить в то, что белорусские власти решились бы на что-то подобное», не посоветовавшись с Россией, считает глава НАТО (подробности)