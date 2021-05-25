Отец Романа Протасевича: Сын воевал в Донбассе на стороне Украины

Роман Протасевич в 2014-2015 годах воевал в Донбассе в неонацистском батальоне «Азов» Фото: REUTERS

Сразу после задержания экс-главреда сетки телеграм-каналов Nexta (в Белоруссии признаны экстремистскими) Романа Протасевича всплыла информация о том, что в 2014-2015 годах он воевал в Донбассе в неонацистском батальоне «Азов» (запрещен на территории России). С украинскими националистами у него действительно были связи, а зимой 2014 года он даже приезжал поддержать идейных побратимов в Киев и участвовал в столкновениях на майдане и сносе памятника Ленина.

Некие источники утверждали, что и в «Азов» его позвали знакомые по «правому движу». В батальоне он якобы прошел спецподготовку по стрельбе из огнестрельного оружия, рукопашному бою, диверсионно-подрывной работе и штурмовым действиям.

Белорусский телеканал СТВ утверждает, что Протасевич окончил командирские курсы, стал заместителем командира роты по вопросам связи. Из «Азова» демобилизовался уже лейтенантом МВД Украины. Имел позывной Ким. Кроме вопросов связи и информации, отвечал также за получение батальоном финансирования из Польши, Прибалтики и США.

Блогер и политик Анатолий Шарий опубликовал фото обложки журнала «Азова». Фото: t.me/s/ASupersharij

Впрочем, никаких подтверждений этой информации до недавнего времени никто не приводил. Во вторник же появились сразу два доказательства его участия в конфликте в Донбассе. Сначала блогер и политик Анатолий Шарий опубликовал фото обложки журнала «Азова», на которой позирует человек с оружием в форме подразделения, очень похожий на Романа Протасевича. По крайней мере компьютерные приложения на схожесть лиц ставят, что это скорее всего он.

Человек с оружием в форме подразделения очень похож на Романа Протасевича. По крайней мере компьютерные приложения на схожесть лиц ставят, что это скорее всего он. Фото: t.me/s/ASupersharij

А еще мне удалось найти старое интервью отца задержанного блогера, в котором он говорит буквально следующее: «Дела заводили на сына еще в 2014 году, когда он был на территории Донбасса и воевал на стороне Украины».

А ведь в интервью Юрию Дудю он об этом стыдливо умолчал, сказав, что работал в зоне АТО журналистом. Видать, чуял за собой что-то нехорошее. Что может и всплыть сейчас, в рамках сотрудничества российских и белорусских спецслужб.

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