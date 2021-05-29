Дава впервые о расставании с Бузовой: «Я отпустил ее во имя любви!»

Блогер Давид Манукян и Ольга Бузова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В этом году «Детская новая волна» в Артеке проходит в обновлённом режиме. Помимо именитых артистов в жюри заседают известные блогеры.

Например, в кресло жюри сел блогер Дава, экс -бойфренд Ольги Бузовой.

Сначала блогера, который недавно стал ведущим шоу «Дом-2», репортёры расспросили, мол, не специально ли вы это сделали, может, это месть бывшей.

- Я ничего не делаю специально. И соревнуюсь только с собой. И я сегодня лучше, чем вчера-для меня это главное, -заверил журналистов Дава. - Это мой год. Про меня все говорят. Этот год начался с меня и поверьте, я вас ещё удивлю, вам будет ещё что обсудить. Ольга большая труженица, она замечательная. Все у неё будет хорошо. Я отпустил нашу ситуацию с ней ещё в феврале. Да, мы не сошлись характерами, такое бывает. Когда любишь, иногда приходится отпускать человека. Во имя любви. Никаких новых отношений у меня сейчас нет, хотя приписывают романы и с моими сотрудницами, и коллегами. Но я считаю, что когда сильно любил, невозможно сразу окунуться в новые отношения. Пока я к этому не готов.

Напомним: о разрыве с Давой первой объявила в своём Инстаграме Ольга Бузова. Артистка поделилась с поклонниками, что блогер ей изменил и поднял на неё руку.

Дава не стал сразу комментировать расставание с Ольгой. По словам блогера, он просто решил начать жизнь с чистого листа, забыть о прежних отношениях и сосредоточиться на своей карьере.