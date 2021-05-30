Останки более 200 детей обнаружены в Канаде на месте бывшей школы-интерната

Мемориал, посвященный погибшим воспитанникам школы-интерната для малолетних индейцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В канадском городе Камлупс (провинции Британская Колумбия) на территории бывшего интерната для потомков коренных индейских народов обнаружены останки 215 детей, некоторым из которых было всего три года. Всего за время существования подобных школ на территории страны в них погибло более 4 тысяч детей, передает Reuters.

«Известие, что останки были найдены в бывшей школе-интернате Камлупса, разбивают мне сердце - это болезненное напоминание об этой мрачной и постыдной главе истории нашей страны. Я думаю обо всех, кого коснулась эта печальная новость», – написал на своей странице в Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Система школ-интернатов для коренных жителей страны была создана в Канаде в конце позапрошлого века и просуществовала более ста лет – последнее подобное заведение было закрыто в 1996 году.

Система школ-интернатов для коренных жителей Канады просуществовала более ста лет. Фото: архив Deschâtelets-​NDC

Согласно Акту об индейцах, принятому в 1876 году, любые земли могли быть изъяты для нужд правительства Канады. Позже в закон были внесены правки о создании специальных школ-интернатов, основной целью которых являлось помощь коренному населению в интеграции в канадское общество.

Фактически же, детей из семей забирали насильно с самого раннего возраста, условия существования в подобных заведениях были ужасающими как с точки зрения санитарии и пищи, так и в отношениях воспитателей с детьми – согласно официальной статистике, за годы существования системы тысячи детей погибли от голода, болезней и побоев.

В 2008 году власти Канады признали свою вину и извинились перед обществом за существование системы, которую многие считали узаконенным геноцидом.

Школа-интернат в Камлупсе была закрыта в 1970-х годах Фото: REUTERS

Школы-интернаты для малолетних индейцев, просуществовавшие долгое время и ставшие настоящими концлагерями, - не единственный случай массового жестокого обращения с детьми в истории Канады. Существовал и другой «перегиб», так называемые «сироты Дюплесси» (по имени премьер-министра Квебека Мориса Дюплесси).

Будучи ревностным католиком, чиновник, занимавший пост главы правительства провинции с 1939 по 1959 год с пятилетним перерывом, передал управление сиротскими приютами церкви. Позже он из самых благих побуждений (поскольку на одного психически больного из бюджета выделялась вдвое большая сумма, чем на сироту) распорядился преобразовать приюты в больницы.

В результате около 20 тысяч детей, среди которых находились рожденные вне католического брака и отказники, были признаны душевнобольными. «Нездоровые» дети, по их заявлениям во взрослом возрасте, подвергались крайне жестокому обращению со стороны монахинь и медицинского персонала больниц.

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