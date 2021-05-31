Гибель “Титаника” - социальный эксперимент, в котором участвовали 57 миллионеров

На фото запечатлен момент, как "Титаник" покидает Белфаст в апреле 1912 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гибель "Титаника” стала не только самой культовой катастрофой в истории человечества, но и предвестником великих социальных потрясений. Эта катастрофа символизировала окончание эпохи благополучия, надежд на то, что технический прогресс способен решить проблемы человечества, а цивилизация несет только благо. Вскоре вслед за этой трагедией последовали Первая мировая война, Октябрьский переворот в России, распад германской, османской и австро-венгерских империй… И хотя катастрофа “Титаника” напрямую не связана с этими событиями, но социальное неравенство, которое столь ярко обозначилось в ходе спасательной операции, стало главным нервом многих глобальных перемен этого времени.

“Титаник” не являлся самым быстроходным лайнером своего времени, хотя и был способен преодолеть расстояние от берегов Англии до Нью-Йорка за пять дней. Его сильной стороной был невероятный уровень сервиса и комфорта. К услугам вип-пассажиров были оборудованы роскошные гостиные, читальные залы, просторные каюты, оформленные в 19 различных стилях, бассейн, теннисный корт, турецкие бани… Большую часть экипажа составлял хозяйственный персонал. Стюардов, горничных, официантов, поваров, массажистов и т.д. насчитывалось в общей сложности 494 при общей численности команды в 885 человек. Большая часть персонала занималась обслуживанием пассажиров первого класса.

Капитан "Титаника" Эдвард Джей Смит. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость каюты класса люкс составляла 4350 долларов. Для сравнения месячный заработок старшего радиста “Титаника” не превышал 30 долларов. Однако люди вроде 47-летнего американского миллионера Джона Астора, владельца сети отелей “Астория”, могли себе позволить гораздо больше. Состояния Астора хватило бы, чтобы купить 20 таких лайнеров, как “Титаник” (его постройка обошлась в полтора миллиона фунтов стерлингов). Всего же на борту “Титаника” находилось 57 миллионеров.

Роскошные интерьеры палубы для пассажиров первого класса на "Титанике". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда “Титаник” стал тонуть эта ситуация превратилась в уникальный социальный эксперимент: кого будут спасать в первую очередь? Ответ на этот вопрос оказался далеко не таким однозначным. Люди делились на героев и малодушных трусов не в соответствии со своим материальным статусом, а исходя из своего представления о том, что такое хорошо и что такое плохо.

Знаменитая лестница в кают-кампании первого класса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как только стало понятно, что “Титаник” обречен - это выяснилось через 20 минут после столкновения, на борту находился конструктор лайнера Томас Эндрюс, он знал судно лучше кого бы то ни было - капитан в первую очередь постучался в каюту Джона Астора. Последний был самым богатым человеком на судне и Эдвард Смит счел нужным лично предупредить его о роковых обстоятельствах еще до того, как об этом стало известно даже экипажу.

Однако Астор, имея возможность спастись (поначалу люди, не понимая опасности, отказывались садиться в шлюпки, и они спускались на воду полупустыми), повел себя по-джентельменски. 47-летний миллиардер посадил в шлюпку свою 18-летнюю беременную жену, но сам остался на борту тонущего судна. Аналогично поступил другой миллиардер Бен Гуггенхайм, брат Соломона Гуггенхайма, основателя Музея современного искусства в Нью-Йорке. Посадив свою подругу в шлюпку, он переоделся во фрак, натянул на голову цилиндр и остаток жизни провел в ресторане первого класса попивая виски и раскуривая сигары…

Было еще несколько примеров, когда миллионеры предпочитали смерть позору и отказывались сесть в спасательные шлюпки, в которых не хватало мест женщинам и детям (согласно устаревшим правилам безопасности лайнер должен был иметь шлюпки из расчета на 962 человек, а на борту их было 2208). Но большинство из них выжило в отличие от пассажиров третьего класса. Часть обладателей дешевых билетов не пускали на шлюпочную палубу (на судне царила неразбериха), часть не могла найти выход наверх в лабиринте лестниц.

Кадр из фильма о "Титанике" 1968 года, на котором изображен момент, когда пассажиры пытаются захватить места в шлюпках. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И после трагических событий остро встал вопрос о социальной справедливости и равном праве на спасение: многих шокировало, что в процентном соотношении мужчин из первого класса спаслось больше, чем детей - из третьего класса. Из 76 детей, которые ехали со своими родителями в самых дешевых каютах, в живых осталось только 23 ребенка из 76.

Среди тех, кто сбежал с тонущего корабля, когда там находились женщины и дети, был и Брюс Исмей председатель компании “Уйат Стар Лайн” - владельца Титаника”. Впоследствии из-за этого поступка он стал изгоем в обществе и до конца жизни подвергался травле. И это отражает сдвиг в массовом сознании. Потому что за сто лет до этого Наполеон, который при отступлении из России бросил погибающую армию ради собственного спасения, все равно оставался великим человеком.

Катастрофа “Титаника” стала шоком для общества. И именно тогда, наверное, впервые ясно и четко прозвучала формула “все жизни одинаково важны”. Истина, которая в немного модернизированном виде, уже в наши дни ставит на уши Америку.

Известные пассажиры на борту "Титаника", в том числе Брюс Исмей, полковник и миссис Дж. Астор, леди Космо Дафф-Браун и У. Т. Стед. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сколько пассажиров спаслось

Сколько пассажиров "Титаника" спаслось

ПОЧЕМУ ОН УТОНУЛ

Лайнер “невезения”

За сто с лишним лет официальных и неофициальных расследований выяснилось, что к гибели непотопляемое судно привела роковая цепь самых невероятных случайностей.

1. Ученые недоумевали, каким образом айсберг, который погубил “Титаник”, оказался на линии трансатлантического маршрута? Раньше они туда не заплывали. Оказалось, что этому могло способствовать редкое астрономическое явление - в январе 1912 года Земля и Луна впервые за последние 1400 лет сблизились на рекордно близкое расстояние. Это увеличило приливные силы океана и гигантские айсберги, которые раньше садились на мель в районе Ньюфаундленда, попали на океанские просторы.

На гравюре изображен момент столкновения корабля с айсбергом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2. Впередсмотрящий Фредерик Флит заметил айсберг, когда он находился всего лишь на расстоянии 670 метров. Возможно, катастрофы удалось бы избежать, если бы у Флита был бинокль. Дело в том, что ключ от сейфа с биноклями остался на берегу. В суматохе перед первым рейсом его попросту забыли, а ломать сейф не стали.

3. Сирил Эванс радист парохода “Калифорниэн”, который шел впереди “Титаника” на расстоянии 50 километров, предупредил коллег, что они попали в большое ледовое поле с айсбергами и вынуждены лечь в дрейф. Но радисты “Титаника”, занятые отправлением телеграмм пассажиров, забыли отнести эту радиограмму капитану. За 10 минут до столкновения Эванс снова связался с радистами “Титаника”, но те прервали разговор, поскольку были заняты работой. В 23.30 Эванс выключил радиостанцию и лег спать. Через 25 минут “Титаник” подал сигнал бедствия. Если бы Эванс его услышал, то “Калифорниэн”, который был в 32 километрах от “Титаника”, успел бы снять всех пассажиров пока лайнер был еще на плаву. Как мы знаем, “Карпатия” (ее отделяло от “Титаника” более 90 километров) прибыла на место крушения через 3 часа, когда “Титаник” полтора часа, как ушел под воду.

Гравюра, изображающая момент гибели "Титаника". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4. Во время сборов к первому рейсу экипаж “Титаника” забыл на берегу красные аварийные ракеты. Поэтому подавал сигнал бедствия белыми ракетами. Капитан “Калифорниэн” подумал, что на “Титанике” развлекаются фейерверками. А капитан и владелец зверобойной шхуны «Самсон» Хендрик Несс, находившийся в момент катастрофы в трех милях от лайнера, подумал, что его преследует судно береговой охраны. Дело в том, что “Самсон” вел нелегальный промысел тюленя и счел за лучшее поскорее скрыться. Об этом рассказал спустя многие годы сам 84-летний Несс, когда его приперли к стенке неопровержимыми уликами.

Спасшиеся пассажиры "Титаника" с капитаном пароходы "Карпатия", принявшему на борт пассажиров с тонущего корабля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

От гибели спасла бутылка виски

Большая часть погибших умерла от переохлаждения, оказавшись в морской воде. Температура океана в эту ночь была минус 2 градуса Цельсия - такое может быть в соленой воде. “Титаник” затонул в 2.20 ночи, “Карпатия” пришла только в 4 часа утра. Медики утверждают, что в такой ледяной воде человек может провести максимум полчаса.

Однако задокументирован уникальный случай, когда шеф-пекарь лайнера Чарлз Джуфин провел в океане 1 час 40 минут до прибытия “Карпатии” и остался жив. Когда началась эвакуация, Джуфин принялся собирать продовольствие для тех, кто окажется в шлюпках. Попутно прикладывался к бутылке виски. По его словам, он выпил около литра. Джуфин находился на корабле до того момента, как он затонул, спасательный жилет помог ему удержаться на воде. Затем он подплыл к перевернутой шлюпке, на днище которой стояли два десятка человек. Ему не разрешили подняться, поскольку боялись, что лодка утонет, но знакомый повар протянул Чарльзу руку и тот продержался в таком положении до прибытия помощи. Вероятно, лошадиная доза алкоголя предохранила пекаря от последствий гипотермического шока, который убил остальных пловцов.

Вещи пассажиров "Титаника" удалось достать со дна океана. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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