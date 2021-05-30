Такая, блин, химкина молодость: под Москвой завершилось совещание молодых литераторов

30 мая завершилась финальная встреча, на которой поэты и прозаики обсуждали свои книги Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Всем, кто интересуется писательством, конечно, знаком термин "Липки". Так писатели называют между собой форум молодых писателей, который проводится уже больше 15 лет в подмосковном пансионате "Липки". Там писателей собирают со всей России, бесплатно поят-кормят и ругают. Недавно я выяснил, что у "Липок" есть конкурент с не менее смешным называнием "Химки". Уже четыре года в подмосковных Химках проходят совещания молодых литераторов под эгидой Союза писателей России.

Приятный бонус, в отличие от "Липок", куда приглашают только до 35 лет, в Химках могут участвовать писатели и поэты до 45. И при этом они тоже называются "молодыми авторами".

- В общем, Химки - вторая молодость Липок, - пошутил известный поэт Антон Васецкий. Антон как раз вышел из липкинского возраста и перебрался в химкинскую молодость.

Над вратами высоких кабинетов висели интригующие таблички Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

30 мая завершилась финальная встреча, на которой поэты и прозаики обсуждали свои книги. Мероприятия проходили в Московском государственном институте культуры. Меня тоже позвали, поэтому я наравне со всеми поразился прекрасному оснащению института. В фойе девочка играла на клавесине, а над вратами высоких кабинетов висели интригующие таблички: "заведующая кафедрой эстрадно-джазового отделения Долина Лариса Александровна" и "заведующая кафедрой сценической речи Вовк Ангелина Михайловна".

Поэзию можно капитализировать

Финальный день мероприятий открылся круглым столом. Ведущий - молодой и бодрый прозаик Андрей Тимофеев устраивал дискуссию на тему "Проблемы современной литературы: взгляд критиков, издателей, блогеров». Несмотря на старания Тимофеева пригласить на форум популярных блогеров и инстаграм-поэтов, они все пообещали и слились. Не секрет, что инстаграмщицы чураются большой поэзии. Как рассказала мне однажды популярная инстаграм-поэтка Яна МКР, "большие поэты - это скучные люди в водолазках. У них на мероприятиях нельзя ни пукнуть, ни вздохнуть". Инстаграмщица оказалась совершенно не права, на круглом столе присутствовал смешной дядька в оранжевой рубашке, который говорил гламурным голосом. Суть его речей я не уловил.

Зато впечатлила часть разговоров про финансы. Вопреки расхожему мнению, что писатели нищенствуют, одна писательница с Алтая сказала, что зарабатывает на боевых фэнтези. А две девочки Анна Маркина и Евгения Баранова сказали, что основали литературный журнал. Как известно, в литературных журналах принято не отвечать поэтам, присылающим стихи (а нечего присылать, у нас и так портфель полон). Но девочки зарабатывают на том, что дают обратную связь за деньги. Впрочем, небольшие.

О других способах капитализировать поэзию рассказывал издатель, поэт и вообще небедный человек Евгений Степанов.

После дискуссии у всех была возможность оценить обед в институте культуры. Был очень вкусный куриный суп, компот, гречневая каша с гуляшом, тортик. На ужин давали настоящий узбекский плов, пальчики оближешь. В общем, Лариса Долина работает во вкусном месте. Столовая института культуры одна из лучших, где я бывал.

После обеда рассредоточились по кабинетам и вели обсуждения. Мне досталась секция поэзии номер два, где мастерами были поэт Евгений Степанов, знающий, как заработать на стихах, и поэт Геннадий Иванов. Пару месяцев назад Геннадий Иванов был в Мурманске, засмотрелся на северное сияние и сломал руку. Но он уже вылечился.

Участница семинара Евгения Коробкова с поэтом Геннадием Ивановым Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Сильных авторов рубим под корень

Сначала обсуждали верлибры Антона Васецкого. Я очень люблю верлибры Антона, в них лирический герой предстает поэтическим- аутсайдером, которого нигде не печатают и никуда не приглашают, словом, как всех нас. Я хотел похвалить, но мастер Евгений Степанов сказал, что только слабого автора надо хвалить, а сильного - надо рубить под корень.

Антон, понятное дело, автор сильный. Особенно впечатлили его советы, как избавиться от поэзии в себе. Когда язык цепляется за строчку, надо глубоко вдохнуть и тридцать раз повторить про себя: «Вторично, вторично, вторично». Это называется "избавлением от поэзии по Гандлевскому".

После Антона обсуждали поэтессу из Волгограда Ксению Ващенко. Ксения сама издала книгу, сама ее нарисовала, получилось очень мило. Критики сказали, что автор начинающий, есть, куда плыть и к чему стремиться. А мне запомнились строки: "Мещанский рай, квартирный уголок. Был человек, остался - уголек". Жизненно.

Настала очередь очень милой поэтессы из Сарова Марии Затонской. Она выступила в жанре русского Басе и представила легкие лирические зарисовки. Писатель Денис Драгунский, которого не было на семинаре, но он смотрел трансляцию, тут же сочинил пародию:

***

сингл малт

ламборгини старой коллекции

блеск в темноте.

Простенькие стихи Марии зашли всем, поэтому Евгений Степанов сказал, что обязательно это опубликует.

Мероприятия проходили в Московском государственном институте культуры Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Тема бюстгальтера не раскрыта

А с поэтессой из Тамбова Марией Затонской вышла незадача. Мне так она показалась одной из самых сильных представительниц семинара, но ее принялись ругать за традиционность, за деревенскость и призывали расшатать кристаллическую решетку ее стиха. Скромная Мария в зеленом платье грустила, и очень хотелось ей сказать: не грусти, Мария, меня восхитило, как ты умеешь нарисовать одной строчкой: "Лодка тычется в землю: «Хозяин, ты тут?». А некоторые строки вообще запомнились автоматически:

***

Мамашки в палате:

– Сплошное насилие!

– Жить страшно…

– Слыхали, девчонки, про Сирию?

– Читали.

– Слыхали.

– Несчастный народ…

Не лазь в интернет – молоко пропадёт.

Частично мое желание похвалить осуществил Геннадий Иванов. Он не согласился с ругательными девочками-критиками и сказал, что Мария - сильный автор, вообще один из самых лучших. Этим Иванов меня очаровал, но потом опять разочаровал, потому что поругал молодого поэта Александра Кудрявцева из Омска. Мне запали эротические фантазии Александра: "Я в памяти своей отгородил /те сумерки, пришедшие с востока, /когда ты отнимала от груди /бюстгальтер, будто маленького бога".

Меня поразил в душу этот бюстгальтер, похожий на маленького бога, но Иванов сказала, что это пошлость, так не бывает и вообще тема не раскрыта.

Уже четыре года в подмосковных Химках проходят совещания молодых литераторов Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Словарь критических замечаний

Пока я сидел на семинаре, составил словарь наиболее часто употребляемых выражений. Опытным путем я понял, что миксуя это определенным образом, можно составить критический отклик на любого поэта. С удовольствием делюсь наработками.

- Первая строка приходит от бога, остальные нужно дотянуть.

- В ваших стихах есть талант, но нет усилия

- Вам нужен редактор, чтобы подсказал, где вправить литературный сустав

- Найдите круг поэтов, кто бы с вами поработал

- Начиная легко задорно, вы заканчиваете лукавством, сводя финал на общие слова.

- Не рассыпайтесь на технические блестяшки

- перед нами автор классически-просодийный

- расшатайте кристаллическую решетку вашей традиции

- Вы находитесь в глухой монашеской запечатанности подлинной сущности

- вы божьей милостью поэт

- А вас, батенька, нужно резать.

А наиболее понравившиеся мне стихи я выписал на бумажку и опубликую в следующем материале.

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