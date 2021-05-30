"Это не гипотеза, а глупость несусветная!": вирусолог опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса

Запад хочет настроить мир против Китая после публикации новой статьи о коронавирусе Фото: REUTERS

Коронавирус искусственно создан в лаборатории Уханьского института вирусологии, и у нас есть неопровержимые доказательства этого! Об этом на днях заявили два ученых, авторы антикоронавирусной вакцины Biovacc-19: Ангус Далглиш, профессор онкологии Лондонского университета и норвежский вирусолог доктор Биргер Соренсен, глава фармацевтической компании Immunor. Это заявление успело стать мировой сенсацией, хотя ученые еще только собираются опубликовать свою статью в научном журнале и свои аргументы миру пока еще не предъявили. Единственный довод, который стал достояние прессы, касается странной последовательности из четырех аминокислот в шиповидном белке, которую Далглиш и Соренсен обнаружили во время работы над вакциной.

Ученые говорят: в естественных организмах редко можно найти последовательность из трех, а тем более четырёх аминокислот подряд. Единственный способ получить такую комбинацию - это искусственно изготовить ее. А это характерный признак лабораторной манипуляции, которую затем пытались скрыть. За комментарием мы обратились к профессору кафедры инфектологии и вирусологии Сеченовского университета, главному научному сотруднику НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи доктору медицинских наук Анатолию Альтштейну.

- Анатолий Давидович, помогите нам понять, насколько это утверждение весомо и вообще - научно?

- Подскажите, насколько вы знакомы с биологией?

- В рамках курса общеобразовательной школы.

- Ясно. Вы понимаете, нет ни одного человека в мире - сверхъестественные создания мы в расчет не берем, поскольку их существование наукой не доказано - который знает, как сложить эти четыре аминокислоты и в какое место вставить, чтобы получить какой-то прогнозируемый результат. Мировая наука этого еще не умеет делать.

- Все-таки странно получается: вирус появился именно в том городе полуторамиллиардного Китая, где есть Институт вирусологии, работавший с коронавирусами...

- Это другое дело. Я не исключаю, что вирус ушел из этой лаборатории. Они работали с коронавирусами, выделили новый вирус из естественной природной среды и потеряли его. Допустим кто-то из сотрудников заразился и передал вирус по цепочке. Могло такое быть? Могло! Но чтобы китайцы или американцы, или они все вместе взятые, специально создали вирус, которым они заразили человечество - это это такой бред, что дальше ехать некуда. Я допускаю, что с точки зрения обывателя все просто: вот ученый берет вирус, изучает его, ставит опыты, а потом решает, что ему эти четыре аминокислоты нужно поставить на определенное место. Поставил - получил пандемию на весь мир. Но любой ученый вам скажет, что такого не бывает! Невозможно предсказать, что если вы сделаете с вирусом те или иные манипуляции, то получите мутацию с другим эпидемиологическим потенциалом. На сегодняшний день подобные задачи относятся к разряду нерешаемых. Это заявление насквозь пропитано политикой, научной основы там не видно.

- А могли китайские ученые случайно, во время опытов, методом тыка создать супервирус?

- Есть некоторые вещи, которые люди умеют делать с помощью генной инженерии. Здесь никаких признаков осмысленного применения этой генетической инженерии нет. Мы не видим следов какого-то известного научного принципа, который был применен и мы из безобидного вируса получили такого зверя. Вот когда природа играет в свои игры с перестановкой нуклеотидов, аминокислот, причем это тянется очень длинные промежутки времени - вот тогда иногда что-то получается у природы. И возникают некоторые неприятные варианты, которые начинают распространяться среди людей. Но утверждать, что люди переместили куда-то четыре аминокислоты, чтобы создать такой рекомбинант - это глупость несусветная. Никто, конечно, не знает, какие возможности будут у ученых через 100 лет, может быть, мы по заказу сможем изготовлять любой вирус. Но на сегодняшний день это исключено.

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