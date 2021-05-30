Запад хочет настроить мир против Китая после публикации новой статьи о коронавирусе

Комиссия ВОЗ, побывавшая недавно в китайском Ухане, назвала лабораторное происхождение вируса «наименее вероятным» Фото: REUTERS

Судя по всему, Запад в самое скорое время готовится открыть широкую и агрессивную информационную кампанию против Китая. Ее цель - уверить мир в том, что коронавирус, второй год нещадно терзающий человечество, был искусственно создан в секретных китайских биолабораториях и по преступному недосмотру его разработчиков вырвался на волю.

Пекин, рьяно отрицающий такую вероятность, будет огульно обвинен во лжи. Дело может не окончиться тотальной политической демонизацией КНР. Следует ждать, что США и некоторые их союзники обрушат на китайские власти всевозможные санкции и потребуют выплаты колоссальных компенсаций за разразившуюся на планете пандемию.

О реальности такого сценария говорит удивительная «своевременность» публикации исследования двух ученых из Британии и Норвегии, утверждающих, что коронавирус - дело рук китайских биологов. Ведь до этого целый год ни один серьезный научный журнал не соглашался давать ход этому трактату, считая содержащиеся в нем выводы надуманными. Тем более, что два месяца назад в китайском городе Ухане, где впервые была обнаружена зараза, побывала международная миссия экспертов под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они установили, что лабораторное происхождение вируса является наименее вероятным, и подтвердили основную гипотезу о передаче инфекции от животного к человеку. ВОЗ представила об этом официальный доклад.

И вот тут как по команде заговорили пушки психологической войны.

Президент США Джо Байден выразил сомнения в результатах работы экспертов и поручил национальной разведке узнать о «подлинном источнике коронавируса» за 90 дней. Обратный отсчет начался...

Как водится, первыми к Вашингтону под старыми англосаксонскими знаменами примкнули британцы. В воскресенье газета The Sunday Times со ссылкой на источники в спецслужбах сообщила: разведка Великобритании не исключает версию об утечке коронавируса из китайской исследовательской лаборатории в Ухане. Примечательно, что еще в начале года британские джеймсы бонды уверенно говорили, что COVID-19 имеет природное происхождение. Однако теперь эта позиция пересмотрена. Мол, «если не найти настоящий источник возникновения вируса, то это может повториться снова».

Тут же подсуетились и другие партнеры США - Канада, Австралия, Чехия, разумеется - все три прибалтийских державы и кое-кто еще. Они выступили с совместным заявлением, в котором осудили китайские власти за то, что «работа экспертов была проведена со значительной задержкой, без доступа к полной информации и образцам».

На днях Джо Байден, выступая перед американскими военными в штате Вирджиния, заявил, что Китай хочет «овладеть США» к 2035 году. Правда, по своему старческому обыкновению, оговорился, назвав «3035 год», но все всё поняли правильно. В этой связи Байден упомянул о скорой «великой битве между демократиями и автократиями». Очевидно, первая глобальная наступательная операция Запада в этом грядущем сражении будет носить кодовое название «Коронавирус».