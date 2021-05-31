«Чача пошла из носа»: Юлия Пересильд рассказала, как прошла отбор в космический блокбастер «Вызов»

Юлия Пересильд рассказала, как прошла отбор в космический блокбастер «Вызов». Фото: "Вечерный Ургант". Первый канал

Масштабный проект Роскосмоса и Первого канала «Вызов» — съемки кино в открытом космосе — в полном разгаре.

В Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина съемочная группа приступила к комплексным тренировкам. Как утвердила Госкомиссия (и подтвердили медики), через тернии к звездами отправятся режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, а также их дублеры - Алексей Дудин и Алена Мордовина. Согласно плану, Шипенко с Пересильд включены в состав основного экипажа экспедиции МКС-66, командиром корабля и бортинженером назначен герой России, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

— В корабле я буду сидеть в центре, Клим — слева, а Юля — справа, — раскрыл небольшой секрет капитан корабля. — Не подумайте, что я буду таксистом, который привезет их в космос и потом привезет домой. Впереди тяжелая, немножко опасная работа. Они научатся работать со скафандром на случай нештатных ситуаций. В их зоне досягаемости будут находиться клапаны, от которых будет зависеть наша жизнь, но я до них достать не смогу. Поэтому по моей команде Клим и Юлия будут открывать клапаны. У нас уже есть опыт запуска непрофессионалов в космос: Роскосмос осуществил успешный полет восьми туристам на платной основе. Один из них даже два раза слетал, так понравилось.

Первый проводил кастинг на главную роль при помощи классики: претендентки должны были зачитать письмо Татьяны Онегину на камеру, после чего пройти ряд тестовых испытаний.

— Я сразу отправила заявку, президент моего благотворительного фонда «Галчонок» написала мне в два ночи и сказала, что надо лететь, — вспоминает Юлия Пересильд. — Проходит время, 7 марта я была в Грузии, в руке стакан (!) чачи, мне звонит продюсер, подключает по громкой связи Клима Шипенко и Константина Львовича Эрнста, и предлагают с 9 марта начать проходить медкомиссию. Я поперхнулась. Чача буквально пошла из носа. И попросила перенести меня на попозже, третьим запуском. Потом была Госкомиссия, медкомиссия. Я прошла тестовые испытания и в центрифуге выдержала перегрузку 8G, то есть если вешу 60 килограммов, то нагрузка была 480 кило — это давит на грудь. И в этот момент надо не перестать дышать.

Кроме того, были и психологические тесты.

— На руку вешают коробочку с током, — объяснила Юлия. — Ты весь обклеен проводками, и специалист-психолог говорит: «Ничего не делайте, просто посмотрим». Потом разрядом бьют по руке, и на экране всплывают графики: «8 единиц». Это значит, что данный разряд тока вызывает эмоциональный взрыв на восемь единиц. А потом ставят задачу успокоиться во время того, как идет электрический разряд. А дальше самое интересное — врач попросила без участия тока поднять эмоциональный заряд. У меня получилось это сделать до 7,8 единиц.

А вот кастинга режиссеров, как оказалось, не было.

- Мне позвонил мой продюсер и сказал, что Константин Львович [Эрнст, глава Первого канала] предлагает поучаствовать в таком проекте — снять фильм частично на МКС, — признался Клим Шипенко. — А я постоянно думал про космос, когда еще снимал «Салют-7». Что это такое, как работает невесомость. Так что это круто. Медкомиссию шансов не пройти не было. Я — спортивный человек, веду полуспортивный образ жизни.

Его дублером назначен Олег Артемьев. Они уже приступили к тренировкам, так как космонавту, который доставит съемочную группу на МКС, предстоит остаться там и в течение полугода выполнять свои непосредственные обязанности.

— Почему мы решили снимать «Вызов» именно в космосе? Кино всегда стремится к правде, — считает Шипенко. — А в космосе и есть правда. Поэтому мы летим снять, как это действительно выглядит и происходит.

— А я считаю, что пришло время менять хэштег #Юрамывсёпросрали на #Юрамыпросралиноневсё, — подчеркивает Пересильд. — Наше поколение другое. Надо чем-то уже рисковать. Хочется быть первыми.

В Звездном городке актеры и режиссеры будут знакомиться с конструкцией корабля, бортовыми системами, оборудованием ТПК «Союз МС» и российского сегмента МКС. Чтобы полететь в космос, им надо будет детально изучить, как организована деятельность экипажа в корабле и на станции, алгоритм действий при авариях (разгерметизация, пожар, токсичность атмосферы). Их подготовят к возможным нештатным ситуациям, которые могут произойти во время посадки корабля в различных геоклиматических зонах. Кроме того, запланированы «репетиции» на самолете-лаборатории ИЛ-76 МДК, дающие возможность в условиях кратковременной невесомости приобрести необходимые для космического полета навыки.

Старт космического корабля «Союз МС-19» должен состояться менее, чем через полгода — 5 октября 2021 года. Предполагается, что съемочная группа фильма «Вызов» будет работать в космосе около двух недель.