Что могло быть в «черном кейсе» Лукашенко, привезенном им Путину

Лукашенко привез в Россию на переговоры таинственный черный кейс. Фото: REUTERS

Один из ключевых моментов первого дня переговоров Путина и Лукашенко – демонстрация президентом Белоруссии некоего черного кейса, в котором, по его словам, информация о том, как Запад пытается расшатать соседнюю с нами республику. Интересно, что там могло бы быть, в этом интригующем чемоданчике? Почему бы и не предположить содержимое хотя бы некоторых документов.

А ну-ка открывай свой чемоданчик!

Например, там может находиться справка о том, как в 2018 году во время визита в Литву 31 октября помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл провел в Вильнюсе встречу с лидерами основных белорусских оппозиционных сил. Среди них были и руководители Белорусского народного фронта (БНФ), и Объединенной гражданской партии. Уже тогда всеми участникам этой встречи прорабатывался сценарий мирной «цветной революции» - постараться занять посты в руководстве и заключить договоры Минска с Вашингтоном и Евросоюзом, а затем принять меры к отстранению Лукашенко от власти. На фоне недавно раскрытого заговора с целью покушения на президента Белоруссии особый смысл приобретает тогда то, что один из неудавшихся организаторов переворота Юрий Зенкович в свое время был выдвинут кандидатом на пост президента РБ именно от БНФ, а другой заговорщик Григорий Костусев является главой БНФ с 2017 года.

Или, может быть, там есть справки о том, как США решили мобилизовать националистические силу внутри Белоруссии, причем, через Польшу и Литву. Для чего в конце августа – начале сентября прошлого года (как раз в самый разгар протестов) в эти страны были направлены сотрудники Бюро международного пиара ЦРУ, оперативники Директората спецопераций ЦРУ. Причем, все под дипломатическим прикрытием. Компанию цереушникам составили эксперты информационно-коммуникационного центра Государственного департамента США.

Вполне возможно, что в «черном чемоданчике» находится и подробный обзор деятельности нового посла США в Минске Джули Фишер. Очень интересная дама, межу прочим, которая в свое время была директором оперативного центра Госдепартамента США. А в период «первого майдана» именно через Джули Фишер осуществлялось финансирование его руководства. Джули Фишер курировала действия Романа Бессмертного и команды Виктора Ющенко, осуществляла связь между ними и спецслужбами США, а также руководила сотрудничеством спецслужб США с женой экс-президента Украины Катериной Чумаченко, также бывшей сотрудницей Госдепартамента.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время встречи. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Посол без резиденции

Кстати, в своем нынешнем статусе госпожа посол ведет себя более, чем странно. Госпожа Фишер проводит время, встречаясь в Польше и Литве со сбежавшими из Белоруссии представителями оппозиции. В частности, с Тихановской и членами ее команды. Джули Фишер не получила визу на въезд в Белоруссию, поскольку не желает вручить верительные грамоты Лукашенко. И Госдеп временно аккредитовал посла США в Белоруссии в Литве. Госпожа Фишер практически не скрывает, что должна сейчас активизировать деятельность сосредоточенных в Прибалтике антилукашенковских сил и консолидировать это бредущее вразброд стадо. В ожидании госпожи Фишер американское посольство не теряет времени даром. Число дипломатов увеличено с 14 до 16, а помогают им 150 человек из местных, принятых на работу диппредставительством. И помогают они американцам не туалеты чистить или водопровод ремонтировать, а работать с оппозицией.

Безусловно, в «черном кейсе» наверняка есть свежие и самые подробные данные, добытые белорусским следствием, касающиеся подготавливаемого и провалившегося заговора. Или информация о том, что американские посольства в Белоруссии и соседних странах стали более активно работать с католическими структурами на предмет привлечения к протестам католиков.

Впрочем, это же мы всего лишь предположили, что там может находиться, в этом самом кейсе. А что лежало в нем на самом деле, знают всего лишь два человека – Путин и Лукашенко.

Президенты России и Белоруссии во время морской прогулки в Сочи. Фото: Сергей Ильин/ТАСС

USAID и местный потенциал

Но знаете, что самое интересное во всей этой истории? То, что в условиях такой длительной атаки на руководство республики, в ней самой существуют силы и персоны, либо продолжающие лоббировать интересы американских структур, либо позволяющие американцам реализовывать их планы. Например, в республике до сих пор активно работает американское Агентство по международному развитию (USAID) То самое USAID, которому в России указали на дверь еще в 2012 году. Известно не только тем, что в нем работают под прикрытием агенты ЦРУ, но и раскрытыми тайными спецоперациями, которые USAID пытались организовать, в частности, против Кубы. Причем, уже после того, как Агентство выгнали из России.

К слову, сотрудники USAID уже в этом году провели несколько мероприятий, в которых участвовали представители белорусских госведомств. Что и немудрено, поскольку американцы усиленно продвигают идею, что многие чиновники могли бы продолжать свою службу и при новой власти, после смены «режима Лукашенко». Что вполне закономерно, после того, как в апреле нынешнего года Агентство возглавила бывший представитель США при ООН Саманта Пауэр, это высший федеральный орган государственного управления США «по оказанию помощи за рубежом» словно бы получил второе дыхание.

И самое интересное, многие чиновники этому верят. Ведь это только народная мудрость гласит, что соловья баснями не кормят. Это потому, что соловей будет поумнее таких чиновников.