Американской астронавтке пришлось уйти на пенсию, чтобы снова полететь в космос

Американская астронавтка Пегги Уитсон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская астронавтка Пегги Уилсон держит рекорд по количеству дней, проведенных в космосе. И вот она объявила, что будет участвовать в одном из первых коммерческих полетов к МКС, который запланирован на следующий год.

Для этого 61-летней покорительнице космоса, имеющей 22-летний стаж несения службы в отряде космонавтов, пришлось уйти на пенсию, передает CNN.

- Космос немного похож на пагубную привычку: я хочу еще, и еще, и еще! – говорит Уитсон. – Мне бы хотелось, чтобы там побывало как много больше людей, вне зависимости от их возраста.

Пегги полетит не одна. С ней в паре – миллионер, заплативший $55 миллионов. Его имя пока не раскрывается.

Загадочный богатей выбрал Пегги Уитсон не случайно. Она - икона космических приключений, американка, которая провела в космосе - 665 дней, почти два года. Также она совершила наибольшее количество выходов в открытый космос, пробыв в безвоздушном пространстве в общей сложности 60 часов. И, наконец, она - единственная из представительниц прекрасного пола, дважды руководившая экипажами МКС.

- В космосе я провела много времени, начиная с 2002 по 2017 год, - рассказывает Уитсон. - После последнего полета я поняла, что больше всего мне не хватало в небе пиццы и нормального туалета.

Не все ее друзья и коллеги восприняли эту новость с энтузиазмом. Некоторым не нравится, что полеты в космос становятся сродни туристическим поездкам. Но Пегги это не смущает.