Туристический полет на МКС от NASA обойдется примерно в $60 млн

СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-08T12:36:31+03:00

В NASA рассказали о космическом туризме на МКС Фото: NASA

Каждый тур будет длиться не более 30 дней

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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства планирует уже с 2020 года регулярно отправлять туристов на Международную космическую станцию. Об этом сообщил руководитель финансового управления NASA Джефф ДеВитт.

Стоимость каждого тура, по оценкам специалистов, составит около 60 миллионов долларов. При этом сутки нахождения на МКС будут обходиться в 35 тысяч долларов.

"Сейчас мы платим примерно по $80 млн за каждого нашего астронавта, в случае с программой коммерческих полетов цена будет ниже - примерно $58 млн", - заявил Джефф ДеВитт.

По его словам, итоговая стоимость каждого полета будет рассчитываться самими компаниями, которые осуществляют доставку астронавтов на орбиту. Речь идет о Boeing и SpaceX. При этом продолжительность тура не будет превышать 30 дней. Осуществлять отправку туристов планируется дважды в год, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее российская госкорпорация "Роскосмос" подписала контракт с американской "Space Adventure, Inc.". Вместе они планируют организовывать краткосрочные космические полёты непрофессиональных космонавтов. Первый тур запланирован на конец 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU