На спор пропадают на сутки: Кто играет с нашими детьми в «опасные прятки»

Кто играет с нашими детьми в «опасные прятки»? Фото: Shutterstock

Свежий случай в Москве. 13-летняя Маша (имя изменено) пропала средь бела дня. Мама привезла ее на урок бальных танцев, но в зал школьница так и не зашла. Потеряшку искали полиция, «Лиза Алерт», танцклуб, родственники. Объявления с фото девочки расклеили по всему городу, ориентировки разлетелись по соцсетям. А когда по чатам молнией пронеслось: «Мама Маши сообщила, что ее дочку втянули в игру «пропади на трое суток», стало еще тревожнее: неужели опасная забава подростков, о которой шумели несколько лет назад, вернулась?

ЧТО ЗА ИГРА?

На слуху несколько случаев. В 2017-м пропал пятиклассник в Ростове-на-Дону. В сентябре 2018-го искали 12-летнего мальчика в подмосковном Красногорске. В апреле 2019-го ушла из дома 13-летняя москвичка. Обычные ребята из нормальных семей. Все нашлись и, как один, рассказывали, что участвовали в игре.

Ее суть – уйти из дома на сутки (двое-трое – есть разные варианты) и прожить без телефона, денег, еды и воды. Экстрим вроде провести ночь на кладбище или спрятаться в магазине приветствуется. Задание отчаянные головы якобы получали от кого-то в соцсетях. Вот только ни одного злодея из интернета полиция не поймала и официально игру не подтвердила. То есть это фейк. По другой версии, интернет тут вообще ни при чем, а прятки - своеобразный обряд инициации, которые затевают сами подростки. Сдюжил – молодец. Передай эстафету другому и готовься к выволочке дома. Только не проболтайся родителям – это важное условие. Похожее испытание, к слову, до сих пор есть у скаутов – называется «три орлиных пера»: сутки нельзя есть, сутки не разговаривать, еще сутки – не спать или провести их в лесу в одиночку.

Два года об опасных прятках не вспоминали. И вот - история с Машей.

ДЕЙСТВОВАЛА ПО ПЛАНУ

Тревогу забили тренеры. Позвонили родителям, прокрутили записи с камер видеонаблюдения. Стало ясно: девочка сбежала. Причем действовала явно по плану. Оставила сумку у входа в клуб, надела медицинскую маску и просторную толстовку, натянула на лицо капюшон и ушла в сторону метро. По пути выбросила мобильник и нырнула в подземку. На часах было 18.40. На следующее утро телефон пробился в сети и снова отключился. Пугающая неизвестность длилась двое суток. А потом Маша сама объявилась - позвонила маме с чужого телефона. То ли страшно стало, то ли стыдно. “Жива!” - облегченно перекликнулись чаты и задались новыми вопросами: где Маша пряталась и что все-таки стряслось?

- Насчет игры спрашивали и маму девочки, и полицейских - отнекиваются: мол, не можем сказать, - поделились тренеры в танцклубе. - Все это время Маша якобы гуляла по городу, а ночевала на лавочках. У детей в клубе тоже про игру допытывались – молчат. У них своя мафия, и в какие-то темы взрослых не посвящают.

- У Маши были причины сбегать из дома? Может, с родителями поссорилась?

- Похоже, ей надоело то, как она жила. Школа – тренировки – репетиторы – турниры. Не хватало общения со сверстниками. Дома – ежовые рукавицы. Вот и захотелось свободы. Сама по себе она старательная, ответственная, веселая, приветливая. Но закрытая. Знаем, что Маша доучилась последнюю неделю в школе - мама настояла. Сейчас отдыхает, наверное. К нам не заходила.

Задание отчаянные головы якобы получали от кого-то в соцсетях. Вот только ни одного злодея из интернета полиция не поймала и официально игру не подтвердила. То есть это фейк. Фото: Shutterstock

ПОССОРИЛАСЬ С МАМОЙ

Семейную версию побега подтвердили и поисковики из «Лиза Алерт».

- Игра тут ни при чем. Девочка не хотела ходить на бальные, а мама уговаривала не бросать. На этой почве случился кризис, захлестнули эмоции, - пояснил Александр Редькин, координатор поисков Маши. - Прочие подробности - частная информация, которую мы не разглашаем.

- А другие случаи, когда школьников втягивали в игру, вам известны?

- За четыре года, что я в отряде, ни разу не искали таких детей. А заявки на поиск получаем ежедневно, особенно много исчезновений летом. Дети сейчас гораздо раньше взрослеют благодаря информированности. В 12 лет они много чего знают и умеют, а взрослые их продолжают считать маленькими. Отсюда конфликты, побеги...

НЕ ДАЮТ БЫТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ

Несколько лет назад негосударственный институт развития «Иннопрактика» проводил масштабное психологическое исследование школьников и студентов «Ценностный атлас России». Из 10 главных жизненных ценностей подростки поставили на первое место доброту (как стремление к благополучию близких людей), а на второе - самостоятельность в мыслях и действиях. Так вот эту самостоятельность им часто не дают проявить родители.

- В психологии есть понятие «кризис подросткового возраста». Это трудный период, когда ребенок должен понять себя, выстроить свою траекторию жизни - в этом и заключается процесс самоопределения личности, - рассказал руководитель проекта, почетный профессор МГУ Андрей Подольский. - Да, он будет при этом набивать себе шишки. Однако родители стараются ребенка оградить от «страданий молодого Вертера» и попросту все решают за него. Часто взрослые не понимают своих детей-подростков и не могут найти с ними общий язык из-за отсутствия элементарной психологической грамотности.

Интересное наблюдение касалось и девочек старшего подросткового возраста (14-15 лет). На первое место вместо друзей-сверстников и родителей у них выходят так называемые наставники. Чаще всего это учитель, но может быть тренер, преподаватель кружка. При этом существует жесткая связь между эмоциональным состоянием наставника и девочки-подростка. Например, пришла учительница в школу в плохом настроении после ссоры с мужем и наорала на любимицу. Любимица пошла и сделала с собой нехорошее. Такой опасный возраст.

НАСТАВНИК ИЗ АНИМЕ

Был ли у Маши наставник, не знаем: поговорить не получилось. Но, судя по ее страничке во «ВКонтакте», девочка увлекалась аниме, японским мультсериалом «Наруто». Он о дружбе двух деревенских парней. На одном из фотоколлажей рядом с Машей – наставник главных героев мультика.

- Этот наставник - самый приятный персонаж сериала: выслушивал, поддерживал и воспитывал Наруто и Саске, к нему они шли со своими проблемами, - растолковал Дмитрий Грозов, художник и знаток аниме. - Такими все хотят видеть своих родителей. Возможно, Маша уходила от своих реальных проблем в семье в сериал, где есть настоящая дружба и взрослые тебя понимают.

В интернете много веток, где народ перетирает старые детские обиды на мам и пап. Чаще всего упоминают крики, скандалы, притеснение, запрет на проявление своей позиции, критику за все подряд, навязывание чувства вины («я все для тебя, а ты…»). А еще ропщут, что их кормили-одевали, но совсем не интересовались чувствами и проблемами. Лишь повзрослев и став родителями, те дети начинают лучше понимать своих пап и мам – что они, в общем-то, старались, просто делали так, как умели, ведь их никто не учил воспитывать детей. И прощают. Но когда тебе 13, самым лучшим выходом кажется исчезнуть. Исчезнуть, чтобы напомнить о себе. Исчезнуть, чтобы привлечь внимание. Исчезнуть, чтобы, наконец, услышали.

В психологии есть понятие «кризис подросткового возраста». Это трудный период, когда ребенок должен понять себя, выстроить свою траекторию жизни - в этом и заключается процесс самоопределения личности Фото: Shutterstock

КОМПЕТЕНТНО

«Игра – лишь спусковой механизм»

Ситуацию с подростковыми побегами из дома комментирует детский и семейный психолог Анна Быкова, автор известной серии книг о воспитании детей «Ленивая мама»:

- Игра (если она вообще есть) может послужить пусковым механизмом для давно зреющей идеи. А зреет эта идея из-за дискомфорта в семье и фантазий на тему «как было бы круто пожить без родителей». Полную и обеспеченную семью, где ребёнок хорошо учится, мы склонны считать благополучной. Но там может быть недопонимание, отчуждение, равнодушие. Об этом драматический фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь». 12-летний Алёша, чувствуя абсолютную ненужность обоим родителям, после их очередной ссоры неожиданно исчезает. Отчаянный шаг как способ заявить о своих потребностях.

Есть другая крайность - когда слишком много внимания. Все перемещения подростка отслеживает приложение в телефоне. День расписан и забит секциями и репетиторами - «чтобы не шлялся по улицам». При этом секции выбирал не он сам, а родители, потому что им «виднее, что нужно для будущего». Успеваемость и домашние задания контролируются через электронный дневник: «С ума сошёл - гулять? У тебя сочинение!» Строгие запреты провоцируют ложь, изворотливость. Родители требуют полный доступ к личной переписке в соцсетях? Подросток заведёт фейковый аккаунт, воспользовавшись гаджетом приятеля. А на домашнем компьютере останется открытый аккаунт с несколькими друзьями-одноклассниками и сообщениями «привет что задано» для отвода глаз. У взрослых создается иллюзия, что они знают своего ребёнка, а на самом деле «Я для родителей» сильно отличается от «Я реальный».

Потом, когда случается побег из дома, родители уверены: их ребёнок не мог сам до такого додуматься, его подтолкнули. Плохая компания или какая-то подростковая игра.

Важно выстраивать доверительные отношения с детьми. Разговаривать не только об оценках в школе. Про побеги из дома, к слову, тоже нужно говорить. Обсудите новость, фильм или книгу, где герои уходят из дома. Узнайте мнение ребёнка, расскажите о чувствах родителей.

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