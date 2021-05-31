Младенцев закапывали полуживыми: В Брянске расследуют геноцид в концлагере «Дулаг-142»

Установлено, что на месте проведения следственных действий в годы оккупации региона располагался концентрационный лагерь «Дулаг -142» Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске продолжаются следственные действия на месте обнаружения массового захоронения советских граждан времен Великой Отечественной войны. Материалы, которые собрало следствие просто ужасают.

ЛЮДОЕДСТВО И ИЗНАСИЛОВАНИЯ

- Во взаимодействии со специалистами поискового движения России в рамках уголовного дела о геноциде народов СССР организована работа по извлечению и идентификации останков погибших. Установлено, что на месте проведения следственных действий в годы оккупации региона располагался концентрационный лагерь «Дулаг -142» (немцы переоборудовали под нары десяток бывших советских складских помещений за городом - Прим.Авт.). Из материалов, полученных в архиве регионального управления ФСБ России, следует, что концлагерь действовал с 1941 по 1943 годы. В этот период в нем содержалось более 80 тысяч советских граждан. Всего за этот период в нечеловеческих условиях умерло более 40 тысяч человек, более 18 тысяч граждан с крепким здоровьем было отобрано для использования на принудительных работах и угнано в нацистскую Германию, - приводит подтвержденные материалы официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Согласно архивным документам и свидетельским показаниям, военнопленных в лагере травили немецкими овчарками, могли днями не кормить. На работы выгоняли в исподнем, даже когда были морозы. Тех, кто не мог работать на оборонительных укреплениях добивали штыками.

Из-за грязи, холода и сырости в бараках «Дулага-142» умирало ежедневно до 150-200 человек. Гибли от голода. Фашистская Германия для граждан нашей страны определила такой паек на 5 часов: чай, 200 граммов суррогатного хлеба для взрослых и 100 граммов для детей. А еще «баланда» из не просеянной гречневой муки. В лагере, согласно архивных документов фиксировались «частные случаи самопоедания человека человеком».

Изможденных женщин и детей немцы насиловали. За время работы лагеря венерическими заболеваниями было заражено 700 человек. Среди них были как узники лагеря, так и его обслуга.

Согласно архивным документам и свидетельским показаниям, военнопленных в лагере травили немецкими овчарками, могли днями не кормить.

ДЕТЕЙ УБИВАЛИ РУКАМИ

Но чаще мирных граждан просто убивали за любую провинность. В показаниях свидетелей описывается случай, когда фашисты забили до смерти мать ребенка, который случайно оступился и упал в уборную лагеря.

На детей оккупанты не тратили патроны. Вот как описывают массовые убийства детей свидетели, опрошенные специальной комиссией сразу после Великой Отечественной войны: «Обычно детей они не расстреливали, а выстраивали их в ряд на краю рва и били по головам прикладами винтовок, а затем сталкивали их и закапывали полуживыми. Грудных детей убивали ударами головой о сосну или били одного о другого и бросали в яму. Установлены факты, когда немецкие палачи подбрасывали над ямой грудных детей и налету расстреливали».

Следователи выяснили, что погибших долгое время не разрешали хоронить, что приводило различным эпидемиям. Лекарств заключенным не давали. Известно, что в лагере свирепствовал тиф, дизентерия и чесотка.

Закапывали в ямах убитых сами заключенные. Вот воспоминания одного из них: «Руки дрожали, когда закапывали жертв фашистского произвола. Одна мать крепко прижала к груди мальчика, но пронзенная пулей-упала. Ребенок остался жив. Я засыпаю его землей, а он ручонками разгребает землю и смеется. Потемнело у меня в глазах, я зашатался и упал».

НАДЗИРАТЕЛИ - УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ

В Следственном комитете России отметили, что, согласно материалам дела, охрану узников осуществляли представители украинского нацистского батальона. Возможно, этим объясняется особое рвение убийц и их звериная жестокость.

При этом в материалах следствия говорится, что непосредственные убийцы выполняли приказы гитлеровцев, которые возглавляли брянскую комендатуру и гестапо. Но при этом бургомистром Брянска на тот момент был майор германской армии В.Д Жуковский, а его заместителем другой предатель Родины Н.И Плавинский.

Тех, кому удавалось выживать в этих нечеловеческих условиях в «Дулаге-142», отправляли на принудительные работы в Германию.

- Работа по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению, будет продолжена, поскольку такие преступления не имеют срока давности, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, в октябре прошлого года Селекций суд Новгородской области впервые признал геноцидом убийства советских граждан нацистами в Жестяной Горке в годы Великой Отечественной войны. Там гитлеровцы и коллаборационисты уничтожили не менее 2,6 тысяч граждан СССР.

И таких "Жестяных Горок" и "Дугалов" по стране были сотни.

Историки говорят о том, что нацисты в 1941 году немцы спешили выполнить план Гитлера по очистке земель СССР от коренного населения. И это ранее уже практиковалось в ходе колонизаторских захватов европейских стран территорий США, Канады и Австралии: одних аборигенов заражали инфекционными болезнями, спаивали или просто убивали, а других порабощали. В СССР фашисты проводили геноцид в интересах все той же Европы более открыто и оперативно.