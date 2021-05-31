"Ела колбасу и запивала водой": всплыли новые подробности скандала с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Субботний вояж Ольги Бузовой в Волгоград, как известно, обернулся скандалом. Странное выступление певицы перед горожанами с малолетними детьми обсуждают вторые сутки. Россияне не находят себе места, а партия "Коммунисты России" предложила даже запретить поющей ведущей выступления. Сама воспитанница "Дома-2" грозит своим злопыхателям судом.

"Коммунисты России" предложили запретить выступления Ольги Бузовой. По мнению россиян, она являет собой плохой пример для молодежи. "Общественность возмущена поведением певицы на концерте в Волгограде... Это вызывающее поведение прямо противоречит образцам советской и лучшей российской эстрады. Но беда в том, что многие молодые люди воспринимают Бузову как икону стиля", - цитирует обращение активистов РИА Новости.

Партия полагает, что медики могли бы выяснить, принимала ли Бузова алкоголь перед концертом. Однако решение про медобследование могут принимать лишь правоохранительные органы.

Меж тем организаторы фестиваля в Волгограде объяснили жарой странное поведение звезды. "Ольга прилетела после перенесенной операции, и, по ее же признанию, было очень трудно выступать на жаре", - приводит Газета.Ru заявление ParkSeason Fest.

Сама вокалистка и вовсе пригрозила завистникам судом. Она опровергла сообщения об алкогольном опьянении. Оля также заверила, что уходила со сцены только для того, чтобы сменить костюм. "Это полный бред. Я уже привыкла, что обо мне постоянно что-то придумывают. То я якобы прошу омаров на завтрак, то якобы кальяны, то элитный алкоголь... Этого всего нет. В моей гримерке есть только вода без газа, докторская колбаса и полотенца", - цитирует ее Super.ru.

Напомним, Ольга Бузова, приехав в Волгоград, сфотографировалась с голым задом на фоне собора Александра Невского и площади, где находится обелиск защитникам Сталинграда. А потом, появилась перед публикой в откровенном наряде. Но на этом выступление не закончилось. Приглашенная звезда спела три песни и исчезла, оставив танцоров отрабатывать номер одних.

Ольга Бузова в Волгограде. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сказанное вслух звездой на концерте тоже вызвало удивление зрителей. "Иногда лучше молчать, чем говорить, поэтому сегодня я буду молчать", - заявила поп-звезда. И тут же добавила: "Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура. Когда я закончу, можете уходить. Хотя нет, решайте сами. В этом мире я королева! Не хочешь, иди в другой!".