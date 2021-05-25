"Все напоказ": Ольга Бузова с голым пупком и без платочка в монастыре вызвала скандал

Ольга Бузова отправилась в монастырь с голым пупком и без платка. Фото: Instagram.com

Ольга Бузова спровоцировала грандиозный скандал, опубликовав фотографии из Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе. Взбешенные поклонники набросились на поющую ведущую из-за ее неподобающего вида.

"Свято-Троицкий женский монастырь. У мощей Святителя Луки Крымского. Побывав однажды у этого Святого, душа просит и ждет молитв снова и снова. Живу по сердцу и по совести всегда", - написала в блоге Ольга Бузова.

На фотографиях она позирует с одухотворенным лицом рядом со священником. На воспитаннице "Дома-2" - спортивный костюм. Причем укороченная кофта оголяла пупок, штаны - с дырой над коленкой, а на голове знаменитости нет платочка.

Многие пользователи пришли в бешенство при виде "богохульницы". "Одной мне кажется, что при посещении таких мест нужно иметь немного иное «покрывало»? Голову покрыть, пупок спрятать", "В штанах? В церковь? Без головного убора? Что за богохульство?!", "Без покрытой головы, никакого уважения", «Где платок, сестра?", "А зачем показывать то, что были в храме? Такие вещи делают молча", "А с голым пупком можно в монастырь?", "Прочитайте сначала про внешний вид, в каком полагается посещать церковь", "Пришла в церковь и оделась как на гулянку", "А что не в трусах?", "Как это - в такое место с голым пузом?, "Как можно в такие места ходить без юбки и платка?", "Богохульница!", - возмутились истинно верующие подписчики.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Бузова вызывает гнев верующих. Год назад певица спровоцировала грандиозный скандал на Крещение. Главной традицией Богоявления является погружение в ледяную прорубь и освящение воды. Православные верят в то, что в этот день вода приобретает особые лечебные свойства: она способна очистить тело от болезней, а душу - от грехов.

Однако Ольга решила поздравить верующих на свой лад. Она три раза окунулась в теплую воду бассейна. Многим поступок певицы пришелся по душе. Воцерковленные граждане засомневались, что православный священник освятил воду в бассейне. Они стали оставлять возмущенные сообщения в соцсетях, припомнив Бузовой гламурную Богородицу.

Тогда певица разместила не традиционную икону Богоматери, а осовремененный вариант. Внимательные интернет-пользователи обратили внимание на изображение святой. "Это что за гламурная Богородица? Зачем ей «поддули» губы, как у самой, собственно, Бузовой? Зачем подняли кончик носа, изменили разрез и цвет глаз, убрали мешки и морщины, а также все следы страданий и боли с лица? Что за святотатство такое", - возмущалась публика.