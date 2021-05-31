Владимир Путин об отцах-одиночках: Мужчина стремится сам преодолеть все трудности

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

В преддверии Дня защиты детей (он отмечается 1 июня) Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой. И обсудил - как сделать жизнь детей лучше.

Омбудсмен рассказала о работе, которую делают так называемые Советы отцов. Это неформальные объединения мужчин, помогающих семьям с детьми. В них участвуют «тысячи отцов по всей стране».

- Они (советы, — ред.) помогают папам, у которых погибли мамы, а отцы в одиночку воспитывают одного, двух, четверых детей. Вот мама погибла, когда родила четвёртого ребёнка, папа, по сути, с четырьмя малышами остался один. Один раз помогали с постройкой забора, а завершили уже полным ремонтом дома, объединились отцы и помогли вместе, - рассказала Кузнецова.

Уполномоченная посетовала, что «очень редко сами папы обращаются за помощью».

- Мужчина стремится к тому, чтобы самому преодолеть все трудности, - согласился Путин.

Кузнецова рассказала о подмене еды в некоторых школах — детям, учащимся во вторую смену, вместо обеда «выдавали меню завтрака». «Стоимость разная, и дети как бы сыты. Но на здоровье такая подмена не очень хорошо сказывается, тем более что это нарушение закона», - пожаловалась Кузнецова.

- Ясно, что это вопрос тонкий, требующий внимания санитарных врачей, но доступ родительских комитетов к организации питания, к его качеству обоснован. И это нужно довести до конца, - заявил президент.

ДЕТИ В ЦИФРАХ

20% детей в России воспитывается в многодетных семьях.

На 4% в РФ стало меньше сирот за последние годы.

На 9,1% снизилось количество преступлений против детей.