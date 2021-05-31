Замгендиректора "Дома Моды" угрожает Вячеславу Зайцеву: "Тебе максимум два месяца, если мы уйдем"

В скандальные новостные хроники Вячеслав Зайцев попал месяц назад. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В скандальные новостные хроники Вячеслав Зайцев попал месяц назад.

Началось все с семьи Гарафутдиновых, которые стали записывать видеоролики в новую социальную сеть Тик-Ток с участием тяжело больного модельера. Позже сам Зайцев скажет, что это его друзья и все сюжеты записаны с его разрешения. Но журналисты копнули глубже, и оказалось, что у знаменитого "Дома моды Вячеслава Зайцева" сейчас не самые лучшие времена. Само предприятие - убыточное. Десятиэтажное здание на проспекте Мира, которое когда-то кутюрье подарили власти столицы, почти целиком сдается в аренду: платья и костюмы не производятся, а на счетах компании - долги.

Сам кутюрье в начале 2020-го отошел от дел и назначил генеральным директором своего единственного сына Егора Зайцева. Уже несколько месяцев Егор Вячеславович находится в больнице , а его обязанности выполняет заместитель — Расул Ахмедов. Он пришел в "Дом Моды" чуть больше года назад. Расул, в отличие от сына кутюрье, охотно общается с журналистами и рассказывает о своей успешной хозяйственной деятельности.

- Мы рассчитались по всеми долгами. В ближайшее время возобновим производство одежды,- рассказала он журналисту "КП".

Месяц назад долги действительно пропали со счетов "Дома моды". Правда, выплатить их удалось после продажи части здания. Об этом Расул Ахмедов рассказывает с меньшей охотой. Но сам факт продажи не отрицает.

Бывшие сотрудники "Дома моды", многие из них уволились после смены генерального директора, энтузиазма Расула Ахмедова не разделают. По их мнению, Егор Зайцев и Расул Ахмедов и не думают возрождать знаменитый бренд.

- Они начали продавать здание и теперь их не остановить, - поделилась с "КП" своими опасениями Ираида Нартикова, с 1982 по 2020 год возглавлявшая салон индивидуального пошива в "Доме моды".

То, как складывается общение нового руководства с самим кутюрье, он, кстати, до сих пор почти каждый день находится на работе, долгое время оставалось загадкой. Правду удалось узнать корреспондентам Первого канала, которые в программе "Пусть говорят" обнародовали запись телефонного разговора Вячеслава Зайцева и Расула Ахмедова. В общении с кутюрье он не церемонится: говорит на повышенных тонах и не подбирает выражения.

Публикуем запись разговора.

«ТЫ ОБЩАЕШЬСЯ С КАКИМИ-ТО ШАЛАВАМИ»

Расул:

- С кем ты общаешься? С кем ты созваниваешься? С кем ты встречаешься? Кто приезжает к тебе? Ты общаешься с какими–то шалавами. Они приезжают к тебе. Вообще, абсолютно непонятно: ковидные они, не ковидные. Что за отношение вот к самому себе. К своим родным и близким. Что, не знаю? Что мы тебе плохого сделали?

Вячеслав Зайцев:

- Почему-то так это всё...

Расул:

- Слава, ты просто подумай, сколько эти люди на тебе сделали денег. Просто подумай. И просто подумай, я вообще хоть копейку оттуда получил, с этого дома?

Неужели мне нужно сделать так, чтобы просто тебя до трусов раздеть? Чтобы ты меня уважать начал так же, как и своих врагов. Почему в который раз продолжается это? Это же неправильно, Слава. Ну, что за отношение к людям. Я вот теперь честно тебе скажу, Слав. Я вот долго, я на твоей стороне был всегда. Я Егора всегда тормозил. Я вижу, как Егор настроен против тебя. Он мне постоянно говорит: «Расул, ты не знаешь, он предатель. Он предаст нас. Он предаст». Он регулярно это говорит.

«ОНИ ТЕБЯ ДО ТРУСОВ РАЗДЕНУТ И НА УЛИЦУ ВЫКИНУТ»

В разговоре, который обнародовал Первый канал, Расул настоятельно рекомендовал Зайцеву прекратить любое общение с семьей Головиных. Николай Головин был генеральным директором "Дома моды" до 2013 года. С должности он ушел из-за конфликта с Егором Зайцевым. Объясняя новую политику "партии", Расул Ахмедов перешел к угрозам.

Расул:

- Зачем я Егора привел к тебе? Ну, раздербанили бы тебя. Ну, Бог с ним. Что ты первый что ли? Или последний? Кого дербанят вот так. Ну раздербанили бы тебя. Ну, моду твою нашли бы. Там перекопировали бы в Гугле. Всё, на этом закончилось. Егор мне говорил: «Расул, я лучше останусь в своей трёшке, не хочу никакие части его». Я уговаривал его: «Егор, надо поднимать династию. Надо поднимать династию». Я говорю: «Маруся (имеет ввиду дочку Егора Зайцева, внучку кутюрье — прим. ред.) не сможет этого сделать, Егор, а ты, ну, какой бы ты ни был бы, капризный. Кроме тебя никто не сможет это делать». Я там на себя беру. Мне больше всего Марусю жалко.

Вячеслав Зайцев:

- Да.

Расул:

- Слава, поверь, вот поверь. Не дай Бог там что-то с тобой случится, Маруси больше не будет. Я тебе сразу говорю. И я не смогу ее защитить. Вот, какая история.

Вячеслав Зайцев:

- Да. Да. Да.

Расул:

- Ни да, Слава, зачем ты издеваешься над нами? Скажи нам, (мат), ребята, ну пошли вы (мат). Пошли нас (мат), всё, мы закончим это дело. Я не хочу просто больше в это играться, Слава.

Чтобы вот все над нами ржали? Ну, люди же нормальные. Есть же с головой. Вот ты представь, туда придут люди. Да, вот просто представь. Придут люди и они скажут: «Слушай, а Слава здесь, а где Егор? А где Маруся? А где там вот его коллектив? Неужели он на самом деле их не хочет видеть? Решай для себя. Я не хочу в этом участвовать. Поверь, потом, когда тебя в говно втопчут, знаешь, на кого скажут? Что это я тоже принимал в этом участие. На меня скажут. Потом скажут: «А что же ты делал? Что ты не заступился за него? Когда эти твари его дербанили. Вот. А что я им скажу? Вячеслав Михайлович хотел вот с ними плясать что ли? Что я им скажу? Славочка, у нас 30 лет разница. Мне 53 года. Я тоже хочу нормальное имя сохранить. Я в это влез, чтобы помочь тебе. Ради тебя я вопреки Егора иду. Ради тебя я вопреки всех иду. Понимаешь, я устал, с Егором ругаюсь, когда он начинает про тебя плохо говорить. Ну, в конце-то концов. Мне за что это? Мне это нужно? Поверь мне, если я уйду, Егор не будет с тобой общаться. Егор прекратит с тобой отношения. Всё.

Ты неужели настолько вообще не соображаешь? Настолько в людях, ну, не разбираешься? Позволяешь к себе так относиться. Сколько это можно терпеть? Я не знаю. Слава, ты для себя реши. Давай закруглимся. Давай всю эту историю закроем. Я Егору сегодня тоже позвоню. Скажу, что прекращаем мы эту историю. Надоело. Я тебя миллион раз предупреждал, Слава. Я тебя миллион раз предупреждал. Я тебе даже говорил, что с тобой будет. Я тебе говорил это, что с тобой будет. Вот скажи честно. Я тебе говорил или не говорил?

Вячеслав Зайцев:

- Угу.

Расул:

- Я тебе говорил, что с тобой будет. Слава, максимум два месяца. Как мы уйдем, максимум два месяца. Через два месяца ты будешь просто-напросто растерзан. Через два месяца в твоём доме ни одной нормальной картины не останется. Как ты подписываешь бумаги, которые не смотришь? Они все это знают. У них уже всё готово. Вот ты пока за голову не возьмешься, пока хотя бы мне доверься. Скажи: «Расул, помоги мне». Вот, ты считаешь, что ты такой навороченный и все такой крутой. И лезешь со своими врагами, вступая в пляски. А они тебя просто-напросто до трусов разденут и выкинут на улицу. Поверь, Слава, и они не постесняются тебя в дом для престарелых сдать, чтобы поднять информационную шумиху. Вот, вот Славу кинули. Вот Слава, вот со Славой так поступили. Чтобы денег собрать еще. На твоём же горе. Как тебе объяснить, что это всё, блеф всё, полный блеф. Давай, Слава, хорошего вечера тебе. Пока.

После этой фразы Расул бросил трубку. В свое оправдание в студии «Пусть говорят» он завил, что лишь пытается спасти кутюрье от неких врагов. Однако их имена он озвучить так и не согласился.