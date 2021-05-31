"Я пожирала его взглядом": 60-летняя Вера Сотникова впервые рассказала о страстном романе с юным певцом

Вера Сотникова два года жила с певцом Данко Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вера Сотникова всегда пользовалась успехом у мужчин. Как только не называли красавицу-актрису. И роковая женщина, и воинствующая амазонка, и разлучница. Мужчины готовы были ради нее на многое. Мало кто знает, что у звезды фильма "Королева Марго" был бурный роман с певцом Александром Фадеевым, известным как Данко.

Вера Сотникова два года жила с певцом Данко. Они познакомились в метро. "Мне было 28, ему - 19. Я не просто смотрела на Сашу, я пожирала его взглядом. Он был божественен! Тогда я сказал себе, что не упущу его", - огорошила признанием артистка.

Она написала молодому человеку записку, в которой попросила позвонить. Он выполнил просьбу рыжеволосой красавицы, так как был очарован красотой Сотниковой.

"Я понял, что это какой-то волшебной красоты женщина, я такого в жизни не видел никогда. Два года мы жили в коммуналке, которая казалась нам раем. Сейчас вспоминаю ту квартирку и думаю, что не променял бы ее ни на какие дворцы! Вера стала моей первой любовью! Вера меня ничему не учила, мы просто жили и кайфовали", - поведал, в свою очередь, Данко в эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ. Он называет их отношения лучшими в его жизни.

Разрыв пары произошел из-за матери певца, которая выступала категорически против отношений сына с актрисой, которая старше ее сына на девять лет. "Его мама что-то мне сказала, и в моем сознании произошел такой облом! Я поняла, что у нас с Сашей нет будущего", - отметила Вера Михайловна.

Сейчас обиды друг на друга бывшие любовники не держат. Воспоминания, по признанию актрисы, были "сладкими".