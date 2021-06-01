Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов: «Каждый год в мире возникают одна-две новые инфекционные болезни»

Как бы то ни было, на самом деле люди в любом случае причастны к вспышкам опасных инфекций последнего времени Фото: REUTERS

В «биографии» коронавируса SARS-CoV-2 и начальных этапах его эволюции до сих пор сохраняются белые пятна. Одни ученые, основываясь на этом, выдвигают гипотезы о лабораторном происхождении возбудителя ковида, его утечке из пробирки во время опытов. Другие пугают: если мы не докопаемся до истинной истории и обстоятельств возникновения COVID-19, то в будущем можем столкнуться «и с COVID-26, и COVID-32». Об этом, в частности, заявил в эфире телеканала NBC декан Национальной школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне (США) Питер Хотес.

Как бы то ни было, на самом деле люди в любом случае причастны к вспышкам опасных инфекций последнего времени. Человеческий фактор вносит немалый вклад в эволюцию возбудителей болезней, и сейчас такой процесс, судя по всему, идет по нарастающей. Об этом рассказал в докладе «Инфекционные болезни в современном мире: текущие и будущие угрозы» главный инфекционист Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов. Эксперт выступил на XIII ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского. ()

САМАЯ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТИ

- Около 2 млрд человек, или четверть всего населения Земли, ежегодно переносят инфекционные болезни. Почти 17 млн погибают непосредственно от них или последствий инфекционных патологий, - говорит эксперт. - Эти болезни занимают первое место среди причин преждевременной смерти.

В 2019 году, еще до пандемии, на четвертом месте среди всех причин смерти людей и на первом среди смертности от инфекционных болезней были инфекции нижних дыхательных путей (трахеи, легких, бронхов).

Доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов

ТРИ ЧЕТВЕРТИ ПАТОГЕНОВ — ОТ ЖИВОТНЫХ

- Каждый год в мире возникает от одной до двух новых инфекционных болезней, - рассказывает Владимир Чуланов. - За последние три десятка лет было обнаружено более тридцати ранее не известных патогенов человека. 75% из них происходят от животных. Большая часть возбудителей новых инфекций — бактерии. Вирусы составляют около трети, 26%.

Среди самых опасных «новичков», с которыми за последнее время познакомилось человечество — братья-предшественники нынешнего коронавируса. Это SARS-CoV-1, возбудитель атипичной пневмонии с летальностью 11%, и вирус — возбудитель MERS, Ближневосточного респираторного синдрома, уносившего жизнь 36% заболевших.

АНТИВАКЦИНАЛЬНОЕ ЛОББИ И БИОТЕРРОРИЗМ

Эксперт перечислил основные проблемы инфекционной безопасности XXI века:

- появление новых возбудителей (подробнее см. ниже «Лица врагов»);

- распространение инфекций, связанных с оказанием медпомощи (внутрибольничные инфекции);

- рост заболеваемости социально значимыми инфекциями (прежде всего это ВИЧ, туберкулез, хронические вирусные гепатиты);

- расширение ареала природно-очаговых инфекций (так, например, Лихорадка Западного Нила, прежде известная только в Африке, сейчас дошла до северных широт);

- распространение лекарственной резистентности, в первую очередь устойчивости бактерий к антибиотикам;

- низкий уровень санитарной грамотности населения («это тоже серьезная причина распространения инфекционных болезней», подчеркивает главный инфекционист. Кому там надоело носить защитные маски в условиях непрекращающейся эпидемии COVID-19?)

«К сожалению, в мире довольно активно и антивакцинальное лобби, - отмечает Владимир Чуланов. - Это тоже можно назвать биологической угрозой, поскольку оно мешает программам вакцинопрофилактики. Также никто не снимал с повестки дня угрозу биотерроризма».

ПОЧЕМУ ИНФЕКЦИИ МЕНЯЮТ ЛИЦО

Ученые называют это эволюцией инфекций. Вирусы, веками смирно существовавшие в своих естественных резервуарах обитания, вдруг «нападают» на человека. А бактерии - возбудители легко излечимых болезней превращаются в непобедимых монстров. Почему?

Если в 1980-м году население земного шара составляло около 4,5 млрд человек, то сегодня приближается к 8 млрд, напоминают эксперты. Новым людям нужна еда, и чаще всего ее по старинке добывают экстенсивным способом — вторгаясь в дикую природу. Так, около 60% вырубки тропических лесов Амазонки связано со скотоводством — расчисткой площадей для посевов на корм скоту, говорят биологи. Растет и употребление диких животных, которые «награждают» охотников своими вирусами. В частности, вспышку смертельно опасной лихорадки Эбола связывают с обезьяньим мясом, а одна из версий происхождения COVID-19 – поедание зверьков панголинов.

- Глобальная проблема огромного масштаба — антибиотикорезистентность, - говорит Владимир Чуланов. - Она связана с нерациональным использованием антибиотиков, и пандемия ковида, увы, внесла в это мощный вклад. Сейчас появился такой спектр бактерий, устойчивых к антибиотикам, какого клинические микробиологи не видели очень давно.

Подливает масла в огонь избыточное использование антибактериальных лекарств в сельском хозяйстве. В то же время государства и фармкомпании не спешат вкладывать средства в разработку новых антибиотиков. «За последние 30 лет мы не увидели ни одного нового класса таких препаратов, - сетует профессор Чуланов. - А к большинству из ныне существующих антибиотиков в той или иной степени у бактерий развилась резистентность». Смертность от заболеваний, вызванных такими штаммами бактерий, уже стала колоссальной проблемой в развитых странах, рассказал главный инфекционист.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Расплата за блага цивилизации?

Пожалуй, можно сказать, что рост заболеваемости инфекционными болезнями и появление новых опасных патогенов становится в определенной степени расплатой человечества за достижения прогресса.

Благодаря миграции населения, быстрому и беспрепятственному (до введения антиковидных ограничений) перемещению людей по всему земному шару возбудители инфекций из очагов вспышки легко разносятся по миру. Международная торговля доставляет замороженные продукты, в которых могут в целости и сохранности приезжать на новые территории болезнетворные вирусы (это, кстати, одна из гипотез попадания коронавируса SARS-CoV-2 на рынок в Ухане).

Человеческая деятельность влияет и на климат. «Потепление приводит к расширению ареала распространения переносчиков болезней», - говорит профессор Чуланов. Так, насекомые-кровососы постепенно перемещаются из Африки на другие континенты.

В ТЕМУ

Смертность от инфекций в России: у детей падает, среди молодежи растет

- Если говорить о смертности от инфекционных болезней в России, то, к сожалению, мы видим четкую тенденцию к увеличению. У нас этот показатель значимо выше, чем, скажем, в странах Евросоюза, - рассказывает главный инфекционист. - Есть зависимость от пола: мужчин погибает от инфекций больше, чем женщин. В то же время у детей наблюдается снижение смертности от инфекционных патологий. Однако среди взрослых 18-44 лет (по классификации ВОЗ это молодежь. - Ред.) идет нарастание смертности. Это тревожно.

ЛИЦА ВРАГОВ

Какие новые* наиболее опасные инфекции появились за последнее время

- COVID-19, 2019 г.

- Лихорадка Эбола, 2014 г.

- Птичий грипп, 2013 г.

- MERS (Ближневосточный респираторный синдром), 2012 г.

- Свиной грипп, 2009 г.

- Лихорадка Зика, 2007 г.

- SARS (атипичная пневмония), 2002 г.

- Вирус Нипа (Нипах), 1999 г.

- Вирус лихорадки Западного Нила (впервые выделен в 1937 г. в Уганде, в XXI веке стал распространяться в северных широтах).

* Ученые называют «новыми» инфекции, которые стали поражать людей впервые или вышли за рамки своего первоначального очага и начинают распространяться по миру.

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