"Стыд и ужас": затравленная Елена Проклова заявила о покалеченной судьбе

После скандальных признаний, разделивших общество на два враждующих лагеря, Проклова решила еще раз объяснить мотивы своей нашумевшей исповеди Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В программе Андрея Малахова, где Елена Проклова появилась спустя несколько недель тишины и затворничества, артистка держалась стоически. На нападки оппонентов реагировала сдержанно: "Это ваше мнение", голос не повышала, до оскорблений не опускалась. Хотя многие из собравшихся в студии гостей яростно осуждали актрису за ее якобы неуместные и грязные откровения о пережитых в детстве домогательствах со стороны известных режиссеров.

После скандальных признаний, разделивших общество на два враждующих лагеря, Проклова решила еще раз объяснить мотивы своей нашумевшей исповеди. Она, мол, вовсе не гналась за хайпом или пиаром, а лишь хотела поднять проблему насилия, за которое виновники так часто избегают наказания, а жертвы, наоборот, подвергаются травле и тотальным обвинениям в духе "сама виновата".

- Поймите, девочка в 15 лет, какой я была, мечтает о любви, о прекрасном принце, а не о взрослом мужике, который справляет свою нужду. У нас не принято об этом говорить, это, мол, фу, как неприятно. А пережить это приятно? - со слезами на глазах обратилась к студии Проклова. - Меня спрашивают: "Как ты все это сейчас выносишь?". Да я рада, что началась такая шумиха! Пусть обсуждают, если это кому-то поможет. Я дожила до того возраста, когда мне важно не чье-то мнение, а польза моих действий.

При этом, как призналась актриса, из-за пережитого в юности кошмара жизнь ее "во многом покалечена".

- С тех пор я перестала доверять мужчинам. Каждая близость вызывала во мне страх, ужас и стыд, - заявила звезда советского кино. - Я до сих пор помню лицо человека, второго режиссера фильма, который приставал ко мне в 12 лет. Он зажимал меня, лез в трусы... А эта его улыбка, яркие синие глаза... Да у него чуть ли слюни не текли. Фу, меня тошнило от этого!

Однако, эти горькие признания другая актриса, "Красная шапочка" Яна Поплавская, которая тоже попала в кинематограф совсем ребенком, встретила с явной насмешкой. Звезда припомнила Прокловой не только скандал с домогательствами, но и откровения о романах с известными актерами, которые принесли немало страданий их женам.

- Правда, как проститутка: ее все хотят и все не любят, - хлестко высказалась Поплавская. - Но эта древнейшая профессия гораздо честнее... Жрицы любви берут деньги и ни на что не жалуются, потому что это была сделка. А когда вы перечисляете своих известных любовников, - зачем вы это делаете? Кому это нужно? Да никому абсолютно! Это частные вещи.

Спорить с коллегой Проклова не стала, однако, заверила, что за всю свою карьеру она никогда не спала с режиссерами ради ролей.

- Какие блага я получила от этих приставаний? Когда это случилось, в 15 лет, я была признана лучшей актрисой года. Мне не надо было получать роли через постель! - заверила актриса.

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