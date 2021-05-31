Детский омбудсмен предложила ставить штамп в паспорт педофила

Анна Кузнецова опубликовала доклад о своей работе в 2020 году

В понедельник, 31 мая, детский омбудсмен Анна Кузнецова опубликовала доклад о своей работе в 2020 году. Уполномоченная по правам ребенка в документе перечислила конкретные меры по борьбе с растлителями детей. Штамп в паспорте для педофилов.

Анна Кузнецова не первый год добивается изменений в постановлении Правительства от 1997 года «О паспорте гражданина». По мнению омбудсмена, людям, «совершившим преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних» (то бишь, педофилам), надо ставить в паспорт соответствующий штамп.

Резон в предложении есть. Педофилия считается психическим заболеванием. Избавиться от него, отсидев в тюрьме, невозможно. По разным данным, от 50 до 98% осуждённых за растление несовершеннолетних после выхода на свободу берутся за старое. Сейчас педофил может затеряться, если переедет в другой регион. Ни соседи, ни полиция могут не знать, что за новый сосед появился. А вот штамп в паспорте быстро разложит все по полочкам.

Пожизненный надзор

Второе антипедофильское предложение Кузнецовой: «бессрочный административный надзор» за растлителями.

Идея такая же, как и с штампом. Преступник не должен иметь возможности затеряться на просторах страны, чтобы потом начать свое дело заново.

Омбудсмен предлагает МВД «проработать вопрос возможности оперативного выявления лица по реквизитам в социальной сети». В первую очередь, это нужно для борьбы с растлителями - часто педофилы знакомятся со своими жертвами в интернете.

Еще Анна Кузнецова в докладе поддерживает введение «единой межведомственной системы электронного обмена информацией между органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений детей». Уполномоченная рекомендовала правительству «принять меры по развитию сети центров для оказания помощи подросткам и их семьям, подвергшимся деструктивному влиянию».

О каком конкретно влиянии идет речь, не уточняется. Но так как упоминается влияние через интернет, то можно предположить, что в центрах будут помогать от всего: секса, наркотиков и рок-н-ролла.

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