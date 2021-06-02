Отдых, новое хобби и собака: Учёные выяснили, кто и почему стал счастливее во время пандемии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стрессу, депрессии, панике и другим психологическим напастям эпохи коронавируса посвящены сотни исследований. Но есть ученые, которые решили посмотреть на наши эмоции и чувства во время пандемии под другим углом: что помогает нам быть счастливыми, несмотря ни на что? Почему одни люди легче пережили ограничения, чем другие? Или даже стали счастливее, чем раньше?

Всемирный доклад о счастье (World Happiness Report), опубликованный весной 2021 года, полностью посвящен влиянию Covid-19 на настроение, психологическое состояние и – как бы громко это ни звучало – счастье людей в разных странах мира. Теми же темами занимаются и в престижном американском университете Беркли, где уже много лет работает научный центр изучения счастья.

“КП” собрала самые важные, любопытные, а иногда и неожиданные открытия психологов и социологов. Примеривая их к себе, надо учитывать вот что: пандемия, конечно, штука глобальная, однако ковидная (или уже постковидная) реальность в разных странах заметно отличается. В России строгая изоляция длилась совсем недолго. И времена, когда для поездок на работу надо было получать пропуска и QR-коды, уже почти забылись. Мы можем встречаться с родственниками и друзьями, ходить в рестораны и магазины. При этом во многих странах и сейчас действует комендантский час, только-только открываются кафе, а в музеи пускают с ПЦР-тестом.

Личные истории пандемии тоже очень разные. Коронавирус принес много горя, люди теряли родных и близких. А кому-то закрытые границы и необходимость в метро натягивать маску кажутся самой большой проблемой. Но жизнь так или иначе изменилась практически у всех.

ПОНЕРВНИЧАЛИ – И ПРИВЫКЛИ?

Самым тяжелым временем мира стала весна 2020 года: никто не понимал, что происходит, почему привычная жизнь летит в тартарары, что будет дальше... Депрессия, стресс, тревожность, страхи – пик всех этих проблем в мире пришелся на апрель прошлого года. Женщины страдали сильнее мужчин, молодые – больше, чем пожилые (это все выводы Всемирного доклада о счастье).

Потом происходящее стало восприниматься проще, и уже к июлю 2020 года психологическое состояние мира стабилизировалось. Стало понятнее, как себя вести и как выстраивать жизнь в новых условиях.

ОТДЫХА И ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ СТАЛО БОЛЬШЕ

В том же докладе приводятся данные социологического опроса Gallup. Людей спрашивали о негативных и позитивных эмоциях, которые они испытывают прямо сейчас или в последние пару дней. С отрицательными переживаниями предсказуемо: стало больше беспокойства, грусти, стресса. Гнев остался на прежнем уровне. Но в целом количество негатива выросло.

Однако радостных эмоций, к удивлению исследователей, в нашей жизни меньше не стало. Люди так же часто, как и до пандемии, говорили о том, что наслаждаются и веселятся. И даже чаще – что им интересно дело, которым заняты. И что чувствуют себя хорошо отдохнувшими.

Радостных эмоций в годы пандемии в нашей жизни меньше не стало. Фото: Мария ЛЕНЦ

Объяснение, по всей видимости, в удаленной работе: у многих из нас появилось больше времени на хобби, чтение, да просто поспать можно дольше, когда не надо час тратить на дорогу в офис. Да, в России большинство компаний давно вернулись к офлайн-режиму – но не все, кто-то увидел в удалёнке плюсы вроде экономии на офисе и остался в удаленном режиме. И напомню, что идет об исследованиях за весь пандемийный год и в разных странах.

ВЕРА В ЛЮДЕЙ

Доверие и вера в людей – главный ингредиент рецепта счастья во время пандемии. На разном уровне: важно и доверие к властям и их решениям (в том числе и строгим ограничительным мерам), и доверие к соседям, знакомым и незнакомым людям. Нам очень важно чувствовать, что есть на кого положиться, что люди придут на помощь, это дает устойчивую основу для счастья, считают ученые.

И пандемия показала много таких примеров. Самоотверженные врачи. Молодые люди, ходившие за продуктами для соседей-стариков. Волонтерские движения. Аплодисменты медикам с балконов во время изоляции. Да просто звонки родным и друзьям с вопросами, как вы там. «Во время пандемии у нас стало больше шансов увидеть доброту, удивиться ей, и чувство доверия к людям стало глубже», - уверены исследователи.

НЕИСПРАВИМЫЕ ЭКСТРАВЕРТЫ

Экстраверты, то есть люди, черпающие жизненную энергию из общения с другими, стали сюрпризом для психологов. В начале пандемии результаты исследований казались очевидными: привыкшие к общению, встречам, вечеринкам, всеобщему вниманию люди хуже всех переносили изоляцию, лезли на стенки в запертых квартирах и рвались обратно в офис. Но первый шок прошел, и экстраверты быстро приспособились к новой реальности – начали активнейшее виртуальное общение, видеочаты, конференции. И в итоге пережили ограничения лучше, чем интроверты (особенно актуально для стран, где локдаун длился много месяцев).

И еще одно неожиданное наблюдение, итог проведенного в Австрии исследования: очень важным для психологического комфорта оказался широкий круг общения. Не близость, не глубина отношений. А именно количество друзей-приятелей-знакомых, с которыми можно хотя бы виртуально перекидываться парой слов. Люди, у которых контактов, даже поверхностных, больше, меньше страдали от стресса и тревожности, чем привыкшие общаться с одни-двумя близкими людьми. Почему так? Ведь настоящую дружбу уж точно никакой коронавирус не отменял! Скорее всего, дело в ощущении поддержки всем миром – нас много, я не один.

В СОЦСЕТИ – ЗА ОБЩЕНИЕМ, А НЕ НОВОСТЯМИ

Соцсети – палка о двух концах. Все зависит от того, как мы их используем.

С одной стороны, во время пандемии соцсети очень выручили: а как еще общаться с друзьями и родными, если реальные встречи невозможны? Кто заходил в аккаунты именно ради того, чтобы общаться и быть на связи, действительно чувствовали себя лучше. И особенно когда не только писали и слали фото, но говорили или включали видео. Суть именно в том, чтобы слышать живой голос. Обычный телефон тоже считается.

Еще один плюс соцсетей в сложные времена – возможность поделиться переживаниями, сомнениями, даже горем. И получить поддержку от многих людей. Итальянские психологи исследовали именно этот эффект, подтвердили: да, работает.

Но. Если в соцсетях не общаться, а просто листать ленту, в которой сплошь тревожные новости, - результат противоположный. Стресс, тревога, беспокойство, ощущение, что все плохо. Исследований на эту тему проводилось много – в Китае, США, Ирландии, результаты совпадают.

Экстраверты быстро приспособились к новой реальности и прекрасно себя чувствуют в мире онлайн-общения. Фото: Shutterstock

СОБАЧИЙ ВОСТОРГ

Самый полезный домочадец во время пандемии, как выяснилось, - собака. Вообще-то любой питомец хорошо: владельцы животных меньше страдали от одиночества и стресса. Но австралийские ученые настаивают – лучше всех собаководам. Может, потому, что собак разрешалось выгуливать даже во время самых строгих локдаунов.

Одиноким, что объяснимо, изоляция далась сложнее. Но есть исключение – люди, для которых независимая жизнь осознанный выбор, им действительно так больше нравится. Например, молодой человек только что снял себе отдельную от родителей квартиру и наслаждается самостоятельностью. Или убежденный холостяк. Им вполне нормально даже в изоляции. Однако чаще люди живут в одиночку по стечению обстоятельств: дети выросли, супруг умер (или бросил), суженый еще не встретился... И они уже к исключениям не относятся.

Впрочем, сложно пришлось и родителям. Особенно если мамы и папы работали удаленно, а отпрыски в той же комнате дистанционно учились. 27% родителей признались, что так - хуже, чем когда одни на работе, другие в школе. 14% пожаловались, что наследники стали вести себя хуже.

ГИБКИЙ ГРАФИК И ДОБРЫЙ НАЧАЛЬНИК

Важная часть жизни – работа. Во время пандемии ключевыми факторами стала поддержка начальства и гибкость графика. Именно они делали сотрудников если уж не счастливыми, то довольными. А вот достижение высоких результатов и целей теперь не столь важно, как в докоронавирусные времена.

О БУДУЩЕМ И МЕЧТАХ

И еще один секрет, почти философский. Думать о будущем, а не о прошлом (мол, мир никогда не будет прежним). А делать это можно по-разному.

- За время пандемии человечество организовало три успешных полета на Марс. Прогресс не останавливается, - напоминает астрофизик Алан Даффи.

Более земной подход – воспринимать происходящее как повод реализовать мечту. Неважно, с какой мотивацией. Потому что на удалёнке наконец появилось время. Или осознал, что жизнь может оборваться в любой момент, и хватит тратить ее на суету. Помните, год назад мы все дружно записывались на онлайн-курсы испанского или вокала, осваивали тайские рецепты и начинали писать картины маслом, запускали свои Youtube-каналы и перекрашивали старые шкафы. Кто-то бросил, а кто-то нашел если не счастье, то новую радость в жизни.

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