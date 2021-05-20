Депрессия после коронавируса: какие последствия для мозга и психики

Последствия перенесенного ковида, такие как апатия, усталость, агрессия, связаны, прежде всего, с нейропсихологическими последствиями для головного мозга Фото: Shutterstock

Апатия, усталость, раздражительность. Переболевшие ковидом чувствуют эти симптомы даже спустя долгое время после того, как болезнь отступила. В чем причина и как помочь себе вернуть бодрость и силы после коронавирусной инфекции, «Комсомолке» рассказала Татьяна Коробова, медицинский психолог Клиники медицинской реабилитации Пироговского Центра.

Последствия перенесенного ковида, такие как апатия, усталость, агрессия, связаны, прежде всего, с нейропсихологическими последствиями для головного мозга.

- Если заболевание протекало серьезно, то это значит, что мозг подвергся гипоксии, кислородному голоданию. Поэтому снижение работоспособности, апатия, равнодушие, - это действительно последствия органических процессов в головном мозге. Но нельзя здесь исключать и психологический компонент, - отмечает специалист.

КУДА ПРОПАЛ ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ?

Восстановление организма после ковида проходит непросто. Очень многие люди даже из числа тех, кто переболел легко, говорят о продолжительной астении (бессилии и хронической усталости), снижении аппетита, безучастности ко всему происходящему.

- Первопричина здесь кроется в нейропсихологии мозга, но тут есть и вторичная причина. Человек чувствует дискомфорт от того, что он не такой активный, как был, что многие вещи ему даются труднее, чем до болезни. И вот здесь может присоединяться психологический компонент постковидного синдрома – недовольство своей работоспособностью и активностью, своей жизненной энергией, потеря интереса к жизни. Это те проявления, которые можно назвать субдепрессивными. Это когда признаки депрессии есть, но они не резко выражены и не дотягивают до клинического диагноза, - объясняет наш эксперт.

ДОКТОР, КОГДА ПОЛЕГЧАЕТ?

Как долго остаются нехорошие для психики последствия перенесенной инфекции, сказать сложно. Все очень индивидуально.

- Я могу сказать, опираясь на свой личный опыт. Я перенесла ковид в начале декабря, болела легко, дома, без температуры, но вплоть до сегодняшнего дня чувствую апатию. Это похоже на то, как будто ты воспринимаешь окружающий мир через какую-то вату, нет остроты ощущений от происходящего. Все равно. Мои коллеги отмечают схожие проявления апатии. Кроме того, на фоне хорошего физического самочувствия, обустроенности жизни у меня до сих пор неустойчивая работоспособность, запахи все еще извращенные, неприятные, навязчивые. И вкус окончательно не восстановился. Конечно, это периодически очень напрягает, если называть вещи своими именами. Теперь во избежание проблем на будущее думаю привиться, - говорит Татьяна Коробова.

ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬСЯ?

1. Прописные истины здорового образа жизни нужно не только знать, но и выполнять. Они работают!

- не замыкаться в себе, общаться;

- обязательно гулять;

- поддерживать физическую активность, не перенапрягаясь;

- полноценно и разнообразно питаться.

2. Понимать, что ваше состояние НОРМАЛЬНОЕ. Не ругать себя за то, что вы заболели и за то, что перенесли болезнь так, как перенесли.

- Повторяйте себе, как мантру: это нормальный ход восстановления организма после болезни, - рекомендует психолог. – Ведь, когда мы болеем гриппом, то, что у нас повышается температура, это нормально. Так и при ковиде, такое общее сниженное состояние, – это норма для времени восстановления после перенесенной инфекции.

3. Если становится грустно, или когда вы раздражаетесь, переключайте свое внимание на положительные стороны.

- Вы уже переболели, вы через это прошли без катастрофических последствий. Так что сейчас время жить полноценной жизнью, - говорит Татьяна Коробова.

Если давит тревога, опасаетесь негативных последствий перенесенного заболевания, перестаньте читать об ужасах постковида - не кормите свою тревожность. Решать проблемы будете по мере их поступления.

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