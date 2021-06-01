Вредно для здоровья и накладно для кошелька: израильского премьера вынудили заплатить за элитные сигары

Биньямин Нетаньяху Фото: REUTERS

После многочисленных напоминаний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вынужден вернуть 25 тысяч шекелей (около 564 тысяч рублей) за подаренные ему элитные сигары.

Постановление комиссии о противоречии закону столь дорогого подарка было принято 11 месяцев назад.

О том, что премьер заплатил, сообщил его адвокат Йоси Коэн, направивший копии документов, подтверждающих перевод личных средств Нетаньяху на счет его друга, американского бизнесмена Спенсера Партрича.

Коэн также подтвердил, что в 2019 году Нетаньяху получил в подарок от Партрича еще и 2 дорогих костюма, но сразу же вернул их, передает Haaretz.

Ранее юридический советник министерства главы израильского правительства Шломит Барнеа-Фарго жаловалась, что сделала все возможное для выполнения постановления комиссии, однако достучаться до премьера ей так и не удалось – Нетаньяху просто игнорировал ее призывы вернуть средства за незаконно полученный подарок или хотя бы утвердить график платежей Партричу.

– Мы сделали все возможное, чтобы выполнить решение комиссии по выдаче разрешений, но наши многочисленные обращения так и остались без ответа. Поэтому мы вынуждены сообщить комиссии по выдаче разрешений, что не можем выполнить ее распоряжение. – заявляла она.

Не исключено, что на призывы Барнеа-Фарго Нетаньяху обратил внимание лишь потому, что в ближайшее время может лишиться поста, который занимает вот уже 12 лет в связи с формированием в Израиле коалиционного правительства по итогам очередных парламентских выборов.