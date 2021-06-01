«Комсомолка. Просто о добром»: Статья о трудностях воспитанников детских домов стала лучшей в мае

Организация «Детские деревни SOS» уже 26 лет помогает оставшимся без попечения родителей детям обрести семью

"Комсомольская правда" продолжает конкурс для некоммерческих организаций. Мы хотим, чтобы о добрых делах, благотворительных акциях и волонтерских проектах узнавали как можно больше людей.

В мае лучшим материалом конкурса «Комсомолка. Просто о добром» по мнению редакции стала статья «Если мамы нет рядом, малыш "замирает"»: Почему детский дом никогда не заменит ребенку семью.

Ее подготовила организация «Детские деревни SOS». Она уже 26 лет помогает оставшимся без попечения родителей детям обрести дом и предотвратить попадание в сиротские учреждения.

Сотрудники организации знают: около 40% детей, находящихся в детских домах сегодня, – это так называемые «родительские» дети. Они не сироты, их мамы и папы живы. В учреждение такие ребята помещены по заявлению родителей или по инициативе органов опеки, если родители не справляются со своими обязанностями. Этих детей нельзя усыновить или забрать в приёмную семью, поэтому часто они надолго «зависают» в системе.

О том, с какими трудностями сталкиваются дети и подростки в казенных стенах и как можно им помочь - в материале для kp.ru рассказали Юлия Бернова, директор по развитию программ «Детские деревни SOS» и Диана Зевина, советник Российского Комитета «Детские деревни – SOS», психолог.

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