Госдума приняла закон о бесплатном подключении населения к газу: на каких условиях теперь будут газифицировать дома

Согласно поправкам, до 2023 года должны быть бесплатно газифицированы дома, которые расположены вблизи от внутрипоселковых газопроводов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Госдума 1 июня во втором и сразу в третьем чтении приняла предложенные "Единой Россией" изменения в закон о газоснабжении. Поправки предусматривают: до 2023 года должны быть бесплатно газифицированы дома, которые расположены вблизи от внутрипоселковых газопроводов. Новшества призваны обеспечить реализацию идеи, которую озвучил в последнем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин: мало толку от газовой трубы в поселке, газ надо подводить бесплатно к границам домовладения.

- Дом может находиться вдалеке от газовой трубы — в 100–200 метрах от газопровода, а иногда и более. Понятно, что не всем под силу оплатить подведение газа. Законопроект решает эту проблему. Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам, - прокомментировал изменения председатель Госдумы Вячеслав Володин. И даже уже поторопился списать как пережитки прошлого печное отопление и поиски дров с углем.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Так кого и на каких условиях собираются бесплатно газифицировать?

1) Догазификация будет проходить в тех населенных пунктах, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские или внутрипоселковые газораспределительные сети.

2) Расстояние от границ участка до газораспределительной сети должно быть, как уже разъясняли в «Газпроме», не более 200 метров, а объем потребления газа в домовладении — не более 7 кубометров газа в час (для отопления дома в 150-200 кв. метров этого хватит с лихвой даже в сильные морозы и при очень плохой теплоизоляции).

3) Бесплатно газ подведут только к границе участка, подводка по территории домовладения и подключение дома — за счет самих граждан. (Тут, как рассказывают «КП» те, кто пытается газ к дому подключить, тоже случаются проблемы — в основном уже не из-за стоимости, а из-за того, что все делается очень долго. На подключение же к трубе, до которой от границы участка 150-200 метров, в некоторых регионах уходило до 100-200 тысяч рублей. Вот эти деньги теперь можно будет сэкономить).

4) Законом определен ответственный на реализацию новшеств. Им будет единый оператор газификации. Это «Газпром» и его компании. В регионах, где газпромовские структуры отсутствуют, появится региональный оператор газификации. Эту роль будет выполнять наиболее крупная местная компания, которая оказывает услуги по подаче газа потребителям и их обслуживанием.

Детали еще будут прописаны в дополнительных нормативных актах, которые должно принять правительство. Как следует из текста закона, эти документы должны быть разработаны до 1 ноября 2021 года.

Зампредседателя правительства Александр Новак уже озвучил число тех, кого коснутся новшества, - примерно 2 миллиона домовладений в 2021-2022 годах.