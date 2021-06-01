Экс-депутат Госдумы Шашурин, обвиняемый в организации покушения на Ельцина, заявил о хищении 182 млн $ с его счета

Сергея Шашурина в 90-е годы обвиняли в подготовке и организации покушения на бывшего президента России Бориса Ельцина Фото: фотохроника ТАСС.

Скандально известный экс-депутат Госдумы Сергей Шашурин, которого в 90-е годы обвиняли в подготовке и организации покушения на бывшего президента России Бориса Ельцина, заявил в полицию о похищении крупной суммы денег. Как сообщил 64-летний политик полицейским, у него имеется валютный счет в одном из крупнейших банков России. Недавно Сергей Петрович заметил странную активность на своем счете, а именно зачисление 182 млн $, которые вскоре со счета исчезли.

Политик решил обратиться в банк за разъяснениями, где ему сообщили, что такого счета не существует, как и денег, о которых он беспокоится. Удивленный таким положением вещей, Сергей Шашурин обратился с заявлением в полицию.

"В полицию поступило заявление от бывшего депутата Госдумы Сергея Шашурина. По словам мужчины с банковского счета, открытого на его имя, пропало 180 млн $, которые ранее на этот счет были зачислены. Обратившись в банк политик узнал, что в банке нет никакой информации ни о его счете, ни о деньгах, которые на него зачислялись." - рассказал KP.Ru источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку по заявлению экс-депутата. Оперативникам предстоит разобраться, каким образом мог исчезнуть счет политика, и куда с него пропала крупная сумма денег.

По имеющейся информации, недавно Сергей Шашурин перенес инсульт и сейчас в тяжелом состоянии. Политик практически не разговаривает и находится дома под присмотром врачей.

Сергей Петрович Шашурин - экс-депутат Госдумы с 1995 по 2001 годы, был заместителем председателя Комитета Госдумы по экологии, членом Комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией, членом Комиссии Госдумы по геополитике. В 2001 году баллотировался на пост президента Татарстана. Был трижды судим: за вымогательство, хулиганство и сопротивление представителям власти.

Был обвиняемым в подготовке и организации покушения на бывшего президента России Бориса Ельцина, а также в хищении государственного имущества в особо крупных размерах, получении нескольких миллиардов рублей в центральном банке РФ по фальшивым документам.

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