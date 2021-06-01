Мороженое в России может подорожать на 30%: Разбираемся, почему растут цены на летнее лакомство и сыр

В жаркие денечки мы рискуем остаться без мороженого Фото: Shutterstock

Ничего себе лето начинается! Это не о погоде — опасность в другом. В жаркие денечки мы рискуем остаться без мороженого.

С 1 июня 2021 года на этот продукт вводится обязательная маркировка. Код Data Matrix уже наносят на одежду, обувь, парфюмерную продукцию, табачные изделия, лекарства. А с первого дня лета настала очередь мороженого и сыров.

- Нам об этом было объявлено только в декабре прошлого года, и не все предприятия получили оборудование для нанесения кода, - признала в беседе с «КП» заместитель гендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина. - Так что этим летом ожидаются большие проблемы — общий объем мороженного сократится, а цены вырастут.

Мороженное подорожает на 25-30%

- Стоимость самого кода на одну упаковку составляет 50 копеек, - продолжает Уткина. - Это единый стандарт — что на дорогую шубу, что на пачку мороженного. Плюс приобретение дорогостоящего оборудования и программного обеспечения, которое будет учитывать каждую упаковку и отправлять данные в государственную информационную систему. Стоимость расходных материалов. Все вместе - не менее рубля на упаковку.

У производителя отпускная цена пачки мороженного - 5-20 рублей, потом еще накрутят при транспортировке, в розничной торговле — в итоге можно ожидать подорожания пачки мороженого на 25-30%.

- Но произойдет это не прямо сейчас, а недели через две-три, - говорит Уткина. - Сейчас у производителей есть еще запасы, произведенные до 1 июня — их разрешено продавать без нанесения кода.

Уменьшится выбор

- Производители не смогут одновременно делать две вещи — и встраивать в процесс новое сложное оборудование, и сохранять прежний выпуск продукции, - объясняет наш собеседник. - Некоторые линии они будут вынуждены остановить, поэтому ассортимент уменьшится, думаю, наполовину. Конечно, производители не будут прекращать выпуск наиболее ходовых наименований, так что в массовом сегменте особого дефицита потребитель не ощутит. А вот какого-нибудь эксклюзива или того, что называется «на любителя», будет поменьше.

Наносить код будут вручную

Похоже, мороженное и код Data Matrix — вещи несовместимые

- Проблема в том, что нет хорошего технологического решения для нанесения маркировки, - говорит Уткина. - Мороженое, как правило, находится в мягкой упаковке, поверхность — не гладкая, сама упаковка на транспортере лежит неустойчиво, лента движется достаточно быстро. В таких условиях автомат не может качественно наносить штрих год. А еще бывает у нас и брак — выходят пустые упаковки. Автомат этого не учитывает и все равно наносит код — приходится аннулировать.

Технологи предложили другой путь - наносить код на бумажный стикер, потом этот стикер с кодом наклеивать на изделие — тоже не вышло.

- А ведь еще надо сканировать каждую упаковку, - продолжает Уткина. - Делать это с цилиндра или конуса (как правило мороженное выпускается как раз такой формы) к тому же на высокой скорости у автомата не получается. А если упаковка чуть смялась — то гарантированно не считывает. Нам дали всего полгода на отладку технологии, но нормального решения так и не было найдено.

Точнее, было.

- В общем, после всех этих экспериментов пришли к самому технологичному в нашей ситуации решению — наносить коды вручную, - говорит Уткина. - Жаль, что не прислушались к нашей просьбе отложить нанесение маркировки до 1 сентября, а сейчас самый сезон — не лучшее время для перестройки отрасли.

Улучшится ли качество?

- Смысл маркировки в том, чтобы отслеживать движение каждой упаковки товара от производителя до потребителя — это вопрос учета и контроля объемов продаж, к качеству это не имеет отношения, - говорит Уткина. - Проблему качества решала система Меркурий, которая отслеживала, в частности, у какого производителя взяли сливки для производства мороженного. Чтобы в производящую цепочку не попадала нелегальная или некачественная продукция.

По мнению Уткиной, подделок на рынке мороженного нет.

- В Союз мороженщиков России ни разу от контролирующих органов не поступало информации о таких случаях, - говорит она. - Это сложный в изготовлении продукт — в подвали или на даче производство не наладишь, сезонный, прибыльность невысокая — все это делает рынок мороженого не самым привлекательным для нарушений.

А что с сырами?

- Сыра подорожают у производителя примерно на 1 процент, - рассказал «КП» Директор центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко. - Произойдет это за счет дополнительных расходов на сам код и на оборудование. Например, для крепкого среднего предприятия затраты на оборудование составляют 75 млн руб. На повышение цен повлияет и дефицита на рынке - не все производители успели подготовиться и переналадить производства, некоторым вообще придется закрыться — на время или навсегда.

По словам эксперта, производители сыра столкнулись с теми же проблемами, что и мороженщики — сложность нанесения кода и проблемы при его считывании.

- Хорошо, что хоть для фермеров срок маркировки отложили до сентября, говорит Мищенко.

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