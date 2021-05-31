Заморозка цен на сахар заканчивается. С дефицитом будут бороться «вбросами»

У полки с сахарным песком в супермаркете. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

1 июня заканчивается срок действия соглашения о заморозке цен на сахар. Правительство его заключило с производителями и торговлей. Аналогичное соглашение действует и по подсолнечному маслу — но до 1 октября.

-Они (соглашения — ред.), безусловно, сработали. Есть проблема выхода из этой ситуации. Она по каждому рынку своя. Мы сейчас выходим из соглашения по сахару, но, насколько я понимаю, компании все равно собираются удерживать цены в обозримом будущем, потому что они понимают последствия, — так оценил ситуацию первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК.

Дальше разбираться с ценами на сахар предполагается уже другими методами. В частности, Минсельхоз предложил создать интервенционный фонд — в размере до 500 тысяч тонн, примерно столько сахару в России потребляется в месяц. Идея такая: когда в очередной раз возникнет ажиотаж, сбивать его будут, выкидывая на рынок партии сахара из госзакромов.

-Будут интервенции сахара, мы скупили. На мировом рынке сейчас сахара нет, просто нет. Его сейчас закупали с огромным трудом, собирали этот сахар со всего мира, - подтвердил Андрей Белоусов.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Впредь, как поясняют в Минсельхозе, сахар в интервенционный фонд будут закупать по осени, в сентябре-октябре, когда начинается переработка нового урожая сахарной свеклы и цены на него наиболее низкие.