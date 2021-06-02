Открыть кофейню и заработать миллион: журналисты «КП» завершили успешный бизнес-эксперимент

В первый год кофейня отнимала много времени. Иногда Беляков хотел придушить Рукобратского, а Рукобратский - Белякова
Фото: Евгения ГУСЕВА
На дне кофейного стаканчика плескалась жидкость коричневого цвета. И это был не кофе.
- Ром! Наконец-то у нас тут с тобой правильный кофе! – вскричал Рукобратский, стукаясь своим бумажным стаканчиком с Беляковым. Оба немедленно выпили.
- Хорошая была кофейня, - выдохнул Беляков.
- Еще другие будут! – выдохнул следом Рукобратский. Хотя знал – других таких уже не будет.
Мы сидели внутри нашей маленькой уютной кофейни, которую открыли в мае 2015 года. Тогда после двух кризисов подряд – финансового 2008-го года и политико-экономического 2014 года – мы решили поставить эксперимент: а можно ли вести свой небольшой бизнес, сохраняя основную работу? Где из-за кризисов рубят премии и уменьшают зарплату.
Мы кропотливо писали заметки в первый год работы бизнеса. А потом перестали – деньги любят тишину.
Поначалу все было странным и непонятным в море отношений русского малого предпринимательства с государством. Но аналитический ум Белякова помог во всем разобраться. Пока Рукобратский харизмой заманивал людей в кофейню. Даже спикеру МИДа Марии Захаровой понравился наш какао, когда она была в эфире на радио «КП». Дважды заказывала.
Даже спикеру МИДа Марии Захаровой понравился наш какао, когда она была в эфире на радио «КП»
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Как нам удалось добиться успеха? Вот вам рецепт. Рассказывает финансовый двигатель нашего предприятия Беляков:
- Я зарегистрировал ИП - индивидуальный предприниматель, это сейчас делается в несколько кликов на сайте госуслуг. Затем договорился о покупке франшизы - нашел сеть кофеен в Великом Новгороде. За полмиллиона рублей (а в Москве за такое же просили миллион и больше) они согласились нам помочь с оборудованием точки, поставщиками плюс обучением баристы – это тот, кто кофе вам делает. Потом я долго искал место для будущей кофейни. В итоге точку поставили в буфете «Комсомольской правды», где сотрудники ели принесенную из дома еду. Но главное – в этот буфет можно было попасть из любого другого офиса в здании. И даже с улицы.
Плата за аренду была минимальной, но пришлось мириться с запахом разогреваемых в микроволновке рыбных котлет (из дома несли!). Расчет на то, что посетители буфета будут брать вдогонку кофе и тортики, не оправдался. Наоборот, столпотворение в обеденное время и «кака»-фония запахов отпугивали клиентов.
Несмотря на это, бизнес через два месяца вышел в ноль, а потом появился небольшой плюс. Через год арендодатель предложил нам занять все помещение. Из точки на вынос мы смогли превратиться в полноценное кафе. Но был риск. Арендная плата вырастала в пять раз, а над ростом выручки надо было работать.
Вложенные на первом этапе 500 тысяч рублей мы сумели отбить за полтора года
Фото: Евгения ГУСЕВА
Мы провели несколько рекламных компаний в здании, где находилась редакция. Так мы заманили к нам пить кофе работников других компаний. Хотя у нас была жесткая конкуренция. Наша кофейня находилась на 4-м этаже офисного здания. А на первом этаже были два конкурента. Но у одного кофе был дорогим, а у другого была дешевая кнопочная кофемашина. Мы же делали ставку на качество и дружественную атмосферу.
Риск оправдался! Хороший кофе, итальянская кофемашина и веселый бариста – вот три ингредиента нашей первой прибыли.
Вложенные на первом этапе 500 тысяч рублей мы сумели отбить за полтора года.
В первый год кофейня отнимала много времени. Иногда Беляков хотел придушить Рукобратского, а Рукобратский - Белякова. Особенно в самом начале. Надо было устаканить все процессы, разобраться с оборудованием, расширять ассортимент. То сломается касса, то заглючит терминал по приему банковских карт, то закончится молоко.
Приходилось буквально бросать все, звонить в техподдержку или бежать в магазин. Потому что каждая минута простоя – упущенная прибыль.
На третий и четвертый год мы расслабились. Трафик в офисном центре был примерно одинаковым. Работа с поставщиками наладилась. Главное – следить за расходными материалами и вовремя все заказывать. Пропустил момент – рано с утра едешь в METRO за центнером молока самостоятельно. Мы стабильно получали 20 – 30 тысяч рублей прибыли в месяц. Не ахти какие деньги для Москвы, но и трудозатраты - минимальны.
На пятый год жизни кофейни случился резкий рост. «Ну наконец-то», - сказали мы. Ежемесячная прибыль стала достигать 50 - 60 тысяч рублей. И это уже было приличной прибавкой к зарплате. И тут настал 2020 год…
Валера (слева) в этом уютном заведении отвечал за атмосферу, а Женя (в центре) - за финансовые показатели. Впрочем, иногда они менялись местами. И получалось все равно хорошо. Личный архив Валерия Рукобратского
Пандемия подкосила нас на взлете. Вирус сожрал все наши надежды. За месяц до локдауна мы купили еще одну кофейню в самом большом торговом центре Европы. Все почему-то сразу думают, что это где-то в Берлине. Но нет. Это на «Динамо», в Москве.
Весь накопленный жирок от продажи кофе в «Комсомолке» мы пустили на развитие. Но как только мы подписали все договоры – страну отправили на вынужденный отдых. Что, кстати, никому особо не помогло, а нам - нанесло вред. Как и десяткам тысяч других предпринимателей.
Зато! Позже кофейня в «Комсомольской правде» вдруг показала стремительный взлет.
После локдауна закрылись все наши конкуренты. А когда часть компаний решила вывести людей с удаленки, те поняли, что им попросту негде обедать. А мы в ответ срочно расширили ассортимент: добавили сырники, сэндвичи, салаты – и стали опять зарабатывать.
Эх, это была наша «лебединая песня»…
ИТОГО
«Уважаемые коллеги, летом здание нашего офисного центра будет снесено. На его месте появится жилой комплекс. А мы переедем в другой, современный офис», - такое письмо в начале 2021 года получили все сотрудники «Комсомолки».
Для нас, кофейных баронов, это был приговор. В новом помещении наше кафе могло быть только внутри редакции и рассчитано только на сотрудников. Снаружи редакции в новом помещении уже есть разные магазины и всевозможные кофейни. А рассчитывать только на сотрудников редакции бессмысленно: пандемия и новые возможности работать удаленно снизили число потенциальных посетителей до минимума.
- Даже баристе на зарплату не будет хватать, - вздыхал над расчетами Беляков.
- Женя, зато мы с тобой за все время нашего бизнес-эксперимента смогли заработать по миллиону рублей чистой прибыли на каждого, поди плохо? – успокаивал Рукобратский.
- И это тост! – Беляков и Рукобратский немедленно хлебнули рома со дна своих бумажных стаканчиков.
СОВЕТЫ «КП»
Как избежать ошибок, если начинаешь свое дело
Вряд ли нас можно считать гуру бизнеса. Все-таки опыт маленький и местечковый. Но некоторые выводы для себя мы сделали.
- Выбирайте дело, которое вам по душе. В идеале – от которого фанатеете. Клиенты это чувствуют и возвращаются.
- Дружите с клиентами. Личные отношения – залог прибыли в долгосрочной перспективе. Но это не значит, что друзей нужно угощать. Иногда можно, но любая работа должна быть оплачена.
- Первый удачный опыт не означает, что вам будет везти всегда. Беляков уже после открытия кофейни дважды вкладывался в другие проекты. И дважды терял все вложенные деньги.
- Все должно быть официально. По крайней мере, к этому нужно стремиться. Прибыль будет меньше, зато будете крепче спать.
- Не экономьте на бухгалтере. Даже если кажется, что все можно сделать самостоятельно. Услуги специалиста на аутсорсинге сейчас стоят недорого.
- На первом этапе берите все в аренду. Если поймете, что бизнес-идея себя оправдывает и прибыль позволяет, можете купить оборудование и все остальное.
- В семье должен быть альтернативный источник дохода – не зависящий от результатов бизнеса.
- Рискуйте только той суммой, которую готовы потерять.
- Идите в тот бизнес, в котором вы разбираетесь или можете получить конкурентные преимущества за счет своего опыта, связей. Пользуйтесь всем, чем сможете.
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