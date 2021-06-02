Открыть кофейню и заработать миллион: журналисты «КП» завершили успешный бизнес-эксперимент

В первый год кофейня отнимала много времени. Иногда Беляков хотел придушить Рукобратского, а Рукобратский - Белякова Фото: Евгения ГУСЕВА

САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ КОФЕ

На дне кофейного стаканчика плескалась жидкость коричневого цвета. И это был не кофе.

- Ром! Наконец-то у нас тут с тобой правильный кофе! – вскричал Рукобратский, стукаясь своим бумажным стаканчиком с Беляковым. Оба немедленно выпили.

- Хорошая была кофейня, - выдохнул Беляков.

- Еще другие будут! – выдохнул следом Рукобратский. Хотя знал – других таких уже не будет.

Мы сидели внутри нашей маленькой уютной кофейни, которую открыли в мае 2015 года. Тогда после двух кризисов подряд – финансового 2008-го года и политико-экономического 2014 года – мы решили поставить эксперимент: а можно ли вести свой небольшой бизнес, сохраняя основную работу? Где из-за кризисов рубят премии и уменьшают зарплату.

Мы кропотливо писали заметки в первый год работы бизнеса. А потом перестали – деньги любят тишину.

Поначалу все было странным и непонятным в море отношений русского малого предпринимательства с государством. Но аналитический ум Белякова помог во всем разобраться. Пока Рукобратский харизмой заманивал людей в кофейню. Даже спикеру МИДа Марии Захаровой понравился наш какао, когда она была в эфире на радио «КП». Дважды заказывала.

Даже спикеру МИДа Марии Захаровой понравился наш какао, когда она была в эфире на радио «КП» Фото: Михаил ФРОЛОВ

НЕУДОБНОЕ МЕСТО

Как нам удалось добиться успеха? Вот вам рецепт. Рассказывает финансовый двигатель нашего предприятия Беляков:

- Я зарегистрировал ИП - индивидуальный предприниматель, это сейчас делается в несколько кликов на сайте госуслуг. Затем договорился о покупке франшизы - нашел сеть кофеен в Великом Новгороде. За полмиллиона рублей (а в Москве за такое же просили миллион и больше) они согласились нам помочь с оборудованием точки, поставщиками плюс обучением баристы – это тот, кто кофе вам делает. Потом я долго искал место для будущей кофейни. В итоге точку поставили в буфете «Комсомольской правды», где сотрудники ели принесенную из дома еду. Но главное – в этот буфет можно было попасть из любого другого офиса в здании. И даже с улицы.

Плата за аренду была минимальной, но пришлось мириться с запахом разогреваемых в микроволновке рыбных котлет (из дома несли!). Расчет на то, что посетители буфета будут брать вдогонку кофе и тортики, не оправдался. Наоборот, столпотворение в обеденное время и «кака»-фония запахов отпугивали клиентов.

Несмотря на это, бизнес через два месяца вышел в ноль, а потом появился небольшой плюс. Через год арендодатель предложил нам занять все помещение. Из точки на вынос мы смогли превратиться в полноценное кафе. Но был риск. Арендная плата вырастала в пять раз, а над ростом выручки надо было работать.

Вложенные на первом этапе 500 тысяч рублей мы сумели отбить за полтора года Фото: Евгения ГУСЕВА

Мы провели несколько рекламных компаний в здании, где находилась редакция. Так мы заманили к нам пить кофе работников других компаний. Хотя у нас была жесткая конкуренция. Наша кофейня находилась на 4-м этаже офисного здания. А на первом этаже были два конкурента. Но у одного кофе был дорогим, а у другого была дешевая кнопочная кофемашина. Мы же делали ставку на качество и дружественную атмосферу.

Риск оправдался! Хороший кофе, итальянская кофемашина и веселый бариста – вот три ингредиента нашей первой прибыли.

Вложенные на первом этапе 500 тысяч рублей мы сумели отбить за полтора года.

МИНУТА – ДЕНЬГИ

В первый год кофейня отнимала много времени. Иногда Беляков хотел придушить Рукобратского, а Рукобратский - Белякова. Особенно в самом начале. Надо было устаканить все процессы, разобраться с оборудованием, расширять ассортимент. То сломается касса, то заглючит терминал по приему банковских карт, то закончится молоко.

Приходилось буквально бросать все, звонить в техподдержку или бежать в магазин. Потому что каждая минута простоя – упущенная прибыль.

На третий и четвертый год мы расслабились. Трафик в офисном центре был примерно одинаковым. Работа с поставщиками наладилась. Главное – следить за расходными материалами и вовремя все заказывать. Пропустил момент – рано с утра едешь в METRO за центнером молока самостоятельно. Мы стабильно получали 20 – 30 тысяч рублей прибыли в месяц. Не ахти какие деньги для Москвы, но и трудозатраты - минимальны.

На пятый год жизни кофейни случился резкий рост. «Ну наконец-то», - сказали мы. Ежемесячная прибыль стала достигать 50 - 60 тысяч рублей. И это уже было приличной прибавкой к зарплате. И тут настал 2020 год…

Валера (слева) в этом уютном заведении отвечал за атмосферу, а Женя (в центре) - за финансовые показатели. Впрочем, иногда они менялись местами. И получалось все равно хорошо. Личный архив Валерия Рукобратского

ЧТО ВИРУСУ ХОРОШО, ТО БИЗНЕСУ СМЕРТЬ

Пандемия подкосила нас на взлете. Вирус сожрал все наши надежды. За месяц до локдауна мы купили еще одну кофейню в самом большом торговом центре Европы. Все почему-то сразу думают, что это где-то в Берлине. Но нет. Это на «Динамо», в Москве.

Весь накопленный жирок от продажи кофе в «Комсомолке» мы пустили на развитие. Но как только мы подписали все договоры – страну отправили на вынужденный отдых. Что, кстати, никому особо не помогло, а нам - нанесло вред. Как и десяткам тысяч других предпринимателей.

Зато! Позже кофейня в «Комсомольской правде» вдруг показала стремительный взлет.

После локдауна закрылись все наши конкуренты. А когда часть компаний решила вывести людей с удаленки, те поняли, что им попросту негде обедать. А мы в ответ срочно расширили ассортимент: добавили сырники, сэндвичи, салаты – и стали опять зарабатывать.

Эх, это была наша «лебединая песня»…

ИТОГО

«Уважаемые коллеги, летом здание нашего офисного центра будет снесено. На его месте появится жилой комплекс. А мы переедем в другой, современный офис», - такое письмо в начале 2021 года получили все сотрудники «Комсомолки».

Для нас, кофейных баронов, это был приговор. В новом помещении наше кафе могло быть только внутри редакции и рассчитано только на сотрудников. Снаружи редакции в новом помещении уже есть разные магазины и всевозможные кофейни. А рассчитывать только на сотрудников редакции бессмысленно: пандемия и новые возможности работать удаленно снизили число потенциальных посетителей до минимума.

- Даже баристе на зарплату не будет хватать, - вздыхал над расчетами Беляков.

- Женя, зато мы с тобой за все время нашего бизнес-эксперимента смогли заработать по миллиону рублей чистой прибыли на каждого, поди плохо? – успокаивал Рукобратский.

- И это тост! – Беляков и Рукобратский немедленно хлебнули рома со дна своих бумажных стаканчиков.

СОВЕТЫ «КП»

Как избежать ошибок, если начинаешь свое дело

Вряд ли нас можно считать гуру бизнеса. Все-таки опыт маленький и местечковый. Но некоторые выводы для себя мы сделали.

- Выбирайте дело, которое вам по душе. В идеале – от которого фанатеете. Клиенты это чувствуют и возвращаются.

- Дружите с клиентами. Личные отношения – залог прибыли в долгосрочной перспективе. Но это не значит, что друзей нужно угощать. Иногда можно, но любая работа должна быть оплачена.

- Первый удачный опыт не означает, что вам будет везти всегда. Беляков уже после открытия кофейни дважды вкладывался в другие проекты. И дважды терял все вложенные деньги.

- Все должно быть официально. По крайней мере, к этому нужно стремиться. Прибыль будет меньше, зато будете крепче спать.

- Не экономьте на бухгалтере. Даже если кажется, что все можно сделать самостоятельно. Услуги специалиста на аутсорсинге сейчас стоят недорого.

- На первом этапе берите все в аренду. Если поймете, что бизнес-идея себя оправдывает и прибыль позволяет, можете купить оборудование и все остальное.

- В семье должен быть альтернативный источник дохода – не зависящий от результатов бизнеса.

- Рискуйте только той суммой, которую готовы потерять.

- Идите в тот бизнес, в котором вы разбираетесь или можете получить конкурентные преимущества за счет своего опыта, связей. Пользуйтесь всем, чем сможете.

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