Кадыров зарабатывает больше миллиона в день

Глава Чечни заработал больше, чем все другие участники Топ-10 рейтинга самых богатых губернаторов страны вместе взятые Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Чечни опубликовало декларацию о доходах за прошлый год Рамзана Кадырова - он заработал 381,2 миллиона рублей. То есть, доход Рамзана Ахматовича больше 1 миллиона рублей в день! Чему позавидовали бы, наверное, даже руководители многих успешных госмонополий.

Также у Кадырова дом в 2.344 квадратных метра и 2 участка земли — в общей сложности 32 тысячи метров. А вот машин в собственности чеченского лидера нет, хотя общеизвестно, что водить он любит и даже прокатил по республике премьера Михаила Мишустина во время его визита в апреле.

Может, Кадыров продал свой автопарк или дом? Поэтому у него и такие цифры в декларации? Этого он пока не пояснил.

Стоит отметить, что глава Чечни заработал больше, чем все другие участники Топ-10 рейтинга самых богатых губернаторов страны вместе взятые. Например, вторым по доходам главой региона в России стал Александр Евстифеев из Марий Эл. Он задекларировал годовой доход в 84,7 миллиона рублей. И объяснил откуда такие деньги: продал земельный участок с домом и баней, две квартиры, два машиноместа и еще два гаража.

А замкнул «десятку» самый западный российский губернатор - глава Калининградской области Антон Алиханов. Он помимо зарплаты еще продал квартиру. Отсюда и 20 с хвостиком миллионов в декларации. Стоит отметить, что кроме Алиханова и Евстифеева никто из самых богатых губернаторов, как и Кадыров, не объяснил происхождение средств.

Самым же скромным из губернатором оказался глава Калмыкии Бату Хасиков. Его доход, судя по декаларации, всего 1,2 миллиона рублей в год. Почти как у Кадырова в день.

КСТАТИ

Лидер списка Рамзан Кадыров еще в 2011 году на вопрос «Откуда деньги в республике?» ответил «Аллах дает».

Самые богатые губернаторы-2020

(годовой доход в рублях, согласно декларации)

Рамзан Кадыров, Чечня — 381,2 млн.

Александр Евстифеев, Марий Эл — 84,7 млн.

Андрей Воробьев, Московская обл. — 79,8 млн.

Игорь Артамонов, Липецкая обл. - 69,2 млн.

Александр Усс, Красноярский край — 30,1 млн.

Дмитрий Артюхов, Ямало-Ненецкий АО — 25,3 млн.

Дмитрий Азаров, Самарская обл. - 24 млн.

Олег Кожемяко, Приморский край — 23,6 млн.

Валерий Лимаренко, Сахалинская обл. - 20,8 млн.

Антон Алиханов, Калининградская обл. - 20,4 млн.

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