Песков: Кремль доверяет официальным данным о доходах глав регионов

Дмитрий Песков заявил, что Кремль доверяет официальным данным о доходах глав регионов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль доверяет досконально проверенным декларациям о доходах госслужащих и губернаторов. Об этом он сообщил, комментируя публикации СМИ о доходах главы Чечни Рамзана Кадырова.

Песков уточнил, что все главы регионов сдают декларации, которые затем проверяются соответствующими ведомствами. Он добавил, что при необходимости может осуществляться более тщательная проверка.

- В данном случае мы все-таки ориентируемся на официальные данные и официальные результаты проверок специальных служб на этот счет, — отметил Песков.

На вопрос о том, совпадают ли данные СМИ и информация в декларации, Песков ответил, что сравнением не занимался.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, когда президент России Владимир Путин опубликует декларацию о доходах. По его словам, общественность увидит доходы российского лидера "в установленные сроки".