Пугачева, Земфира, Лепс и Галкин возглавили список самых дорогих звезд на корпоратив

Пальму первенства по-прежнему держит Примадонна, а Максим Галкин замыкает тройку Фото: Евгения ГУСЕВА

Летом большинство артистов гастроли не планируют - надо отдохнуть, да и пандемия пока не дает разгуляться. А вот корпоративы, свадьбы и юбилеи - всегда пожалуйста, только бы у заказчика хватило денег. Сайт kp.ru выяснил у организаторов, во сколько обойдутся приглашенные звезды.

Пальму первенства по-прежнему держит Примадонна: позвать Аллу Борисовну на частную вечеринку стоит 350 тысяч евро (почти 31,5 млн рублей по сегодняшнему курсу). И то за эти деньги Пугачева абы к кому не пойдет: все решают личные связи, а не мешок с европейской валютой. Поэтому пожелав встречи с "женщиной, которая поет", будьте готовы к долгим переговорам.

На втором месте - возродившаяся Земфира. После долгого перерыва рок-звезда наконец выпустила альбом и нашла себе официального представителя. Праздник под знаком Z обойдется в 200 тысяч евро (около 18 млн рублей). К слову, это на 50 тысяч дороже, чем годом ранее.

На втором месте - возродившаяся Земфира. Фото: Максим МАНДЖИ

Замыкают тройку лидеров Максим Галкин и Григорий Лепс: их прайс - по 120 тысяч евро (ок. 11 миллионов в русских рублях). Расценки артисты не повышали уже пару лет, да и зачем, ведь за них это делает растущий курс. Так, по сравнению с прошлым летом, ценник поднялся на 1 миллион рублей: инфляция звездам не страшна!

Кроме того, в топ самых дорогих знаменитостей традиционно вошли Стас Михайлов (100 тысяч евро), Филипп Киркоров (90 тысяч, здесь и далее суммы указаны в европейских деньгах), Николай Басков, София Ротару и Юрий Антонов (по 80 тысяч). Заказать Ивана Урганта или группу "Сплин" будет стоить 75 тысяч, Александра Цекало, Елену Ваенгу и Александра Розенбаума - 60 тысяч. Раньше в эту же категорию входила Полина Гагарина, но за год певица поумерила свои аппетиты и сделала скидку в 5 тысяч: теперь под ее хиты можно оторваться за 55 тысяч евро.

А КТО ЕЩЕ?

Средняя такса в российском шоу-бизнесе - 50 тысяч евро (почти 4,5 млн рублей). С таким гонораром уходят с вечеринок Александр Ревва, Ани Лорак, Артик и Асти, Валерия, Кристина Орбакайте, Нюша, "Руки Вверх"...

Андрей Малахов проведет мероприятие за 45 тысяч евро,

Гарик Харламов - 40 тысяч,

Зиверт, Лолита - 35 тысяч,

Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский - 30 тысяч,

Победитель "Маски" Джони, МакSим, Пелагея, Кристина Асмус - 25 тысяч евро,

Регина Тодоренко, "Иванушки International" - 20 тысяч,

Александр Олешко - 18 тысяч,

Екатерина Варнава - 15 тысяч,

Экс-"татушка" Юлия Волкова, Виктория Боня, Настасья Самбурская - 10 тысяч,

Анфиса Чехова - 8 тысяч,

Анастасия Макеева - 6 тысяч евро и др.

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