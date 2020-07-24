Карантин повысил ценник: корпоратив с Пугачевой обойдётся в 350 тысяч евро, а с Лепсом - в 120

Те несколько месяцев, что артисты сидели без заработка, развлекая публику пением в Инстаграм и распродавая излишки - от предметов гардероба до зарубежной недвижимости, для многих стали тяжелым испытанием. Снимать клипы, записывать песни и платить коллективу зарплату - все это стоит больших денег, и теперь звёзды стараются закрыть дыры в бюджете с помощью корпоративов, свадеб и дней рождения.

- На время изоляции, пока знаменитости участвовали в заказниках по Скайпу или Зуму, цены на их выступления упали примерно на 20%, - рассказал kp.ru один из организаторов частных вечеринок. - Но теперь прайс не просто вернулся на прежний уровень, а стал куда выше. Тем более, что многие артисты предпочитают получать гонорары в валюте, а курс за это время значительно вырос.

Земфира занимает 2 место по цене за выступление на корпоративе.Фото: Евгения ГУСЕВА

Судя по расценкам, с которыми ознакомилась «Комсомолка», самой дорогой отечественной звездой по-прежнему остаётся Алла Пугачева. Пригласить Примадонну на частный праздник стоит 350 тысяч евро (около 29 миллионов рублей). На втором месте Земфира - 150 тысяч евро (около 12 млн рублей), третье делят Максим Галкин и Григорий Лепс: по 120 тысяч евро за корпоратив (ок. 10 млн).

Высоко ценят свои услуги Стас Михайлов и Ирина Аллегрова: за шоу с их участием придётся отдать 100 тысяч евро. Даже поп-король стоит дешевле: гонорар Филиппа Киркорова - 90 тысяч (здесь и далее все в евро), а его заклятого друга, «натурального блондина» Николая Баскова - 80 тысяч (такая же сумма у звёзд советской эстрады Юрия Антонова и Софии Ротару).

За 75 тысяч евро можно позвать на мероприятие Ивана Урганта, за 70 - рэпера Басту. Дмитрий Нагиев и Настя Ивлеева проведут заказник за 60 тысяч евро, за те же деньги споют Полина Гагарина или Елена Ваенга.

Послушать Стаса Михайлова стоит 100 тысяч евро.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большинство артистов, которые регулярно мелькают на ТВ, попадают в категорию «за 50»: выступление Тимати, Алсу, Сергея Лазарева, Ани Лорак, Кристины Орбакайте, Веры Брежневой, Александра Реввы, Гарика Мартиросяна и Валерии обойдётся в 50 тысяч европейских рублей. Дима Билан решил отличиться - его ценник на 5 тысяч ниже. Кстати, за те же 45 тысяч евро можно пригласить на мастер-класс Владимира Познера или заказать в качестве ведущего Андрея Малахова.

Без пяти минут разведённый Гарик Харламов теперь получает за ведение корпоративов 40 тысяч. Шоу с участием Зиверт, Лолиты и Льва Лещенко будет стоить заказчику 35 тысяч - за эти же деньги можно позвать ведущих Ксению Собчак, Леру Кудрявцеву и Ренату Литвинову.

Звёзды шансона Любовь Успенская и Михаил Шуфутинский просят 30 тысяч, Лариса Долина, Кристина Асмус, Анжелика Варум, Пелагея и три Александра - Буйнов, Маршал и Градский - по 25 тысяч. К слову, ещё недавно за «четвертак» перед гостями частных вечеринок выступал и Михаил Ефремов, но теперь по понятным причинам на празднике жизни его не увидишь.

Три Дмитрия - Дибров, Харатьян и Губерниев - имеют одинаковые требования в 20 тысяч евро гоноров. За 18 тысяч евро заказники готова обслужить группа «Дюна», чей солист на карантине громче всех жаловался на безденежье; за 15 - Дмитрий Шепелев и Екатерина Варнава. Выступление самой пышнотелой звезды шоу-бизнеса Анны Семенович обойдётся в 12 тысяч. Такой же ценник у суперпопулярного кумира тинейджеров певца Нилетто. По 10 тысяч евро за ведение заказников получают Виктория Боня, Дана Борисова, Эвелина Бледанс и Настасья Самбурская. Муж Наташи Королевой, стриптизер Тарзан, просит за своё выступление 6,5 тысяч. А вот Рита Дакота, которая на днях рубилась с Яной Рудковской за всех обездоленных, просит относительно скоромные 5 тысяч.

Киркоров запрашивает за корпоратив 90 тысяч евро, Басков - 80.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

КСТАТИ

За очень большие деньги можно попробовать заказать на корпоратив в Россию и мировых знаменитостей. Так, появление на вечеринке Кристины Агилеры будет стоить около 1,5 миллионов (!) евро, певицы Адель - 1 миллион, Энрике Иглесиаса - 700 тысяч. А вот рэпер 50 Cent обойдется даже дешевле Пугачевой: «всего» в 250 тысяч.

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