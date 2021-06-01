Русские хоккеисты - лучшие в Риге. Пять простых выводов по игре наших в группе ЧМ-2021

Россия завершила первую часть ЧМ-2021 по хоккею игрой против Беларуси. Фото: REUTERS

Хоккеисты сборной России блестяще завершили первый этап чемпионата мира по хоккею 2021 года. Пробившись в четвертьфинал турнира с первого места, команда Валерия Брагина доказала, что она - лучшая среди всех. "КП" делает пять выводов по первым семи встречам наших на льду в Риге.

МАТЧ С БЕЛОРУССИЕЙ - "БОЕВАЯ" ТРЕНИРОВКА

Белорусская команда, очень ярко начавшая турнир с победы над Швецией, к поединку против россиян подошла уже в ранге коллектива, который покинет турнир после группового этапа. Так что турнирного смысла встреча не решала и превратилась, по сути, в товарищескую. И российская команда вволю наатаковалась в седьмой игре турнира, превратив поединок в эдакую "боевую тренировку" перед плей-офф чемпионата мира. Главное, чтобы "лимит шайб" не закончился на игре с Белоруссией.

РОССИЯ - ЭТО СТАБИЛЬНОСТЬ

Сборная Швеции не попала в плей-офф чемпионата мира, Канада - со скрипом прошла весь турнир. И на общем фоне всех топовых сборных ЧМ-2021 россияне смотрелись наиболее стабильной командой из тех, кто приехал в Ригу в ранге фаворита. По итогам первой части турнира у команды Валерия Брагина - пять побед в основное время, успех в серии буллитов против Швеции и только неудача в матче против Словакии. В плей-офф наши въезжают мощно.

ПАНДЕМИЯ ВНЕСЛА КОРРЕКТИВЫ В ХОККЕЙ

На чемпионате мира по хоккею в Риге впервые в истории этого вида спорта турнир проходит по системе "пузыря". На трибунах поначалу - не было зрителей, хоккеисты жили в "замкнутом" пространстве. Их пребывание в Риге проходит по маршруту отель-тренировочный каток-отель-ледовый дворец. И даже в рамках безопасности из-за коронавируса хоккеистам приходится на тренировках ездить на автобусах прямо в тяжелой экипировке.

Ну и главное - это неожиданные результаты и сенсационные поражения. Победа Беларуси над Швецией, успехи сборной Казахстана в "соседней" группе, и "скрипучая" игра Канады на групповом этапе.

И да - из-за пандемии коронавируса в низших дивизионах ЧМ по хоккею не проводились турниры. Поэтому некем менять "выбывших" из элитного дивизиона. Все те команды, которые играли в 2021 году, будут играть и в 2022-м! Такого хоккея мы еще не знали и не видели.

МНОГО ДЕБЮТАНТОВ - НЕ ПРОБЛЕМА

Если посмотреть состав сборной России на чемпионат мира, то первое, что бросается в глаза - кто эти люди, которые играют так классно? Валерий Брагин привез на турнир немало дебютантов и такой коллектив смог показать себя в первой части чемпионата мира достаточно хорошо.

При этом, даже вратарская позиция, которая могла казаться "проблемной", в поединках группового этапа смотрелась досточно. Молодой Самонов надежно "прикрыл тылы", пока к нам из НХЛ ехал один из топ-вратарей в Северной Америки Владислав Бобровский. А в матче против Швеции и вовсе произошла красивая ситуация - игравшие в молодежной сборной на ЧМ-2011 у Брагина хоккеисты Тарасенко и Орлов воссоединились в главной команде спустя 10 лет.

С КЕМ СЫГРАЮТ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ

Так уж получилось, что сборные России и Канады сыграли на групповом этапе ЧМ-2021 по хоккею по-разному. Наши сыграли лучше и выиграли свою группу, канадцы - стали четвертыми. Благодаря тому, что в основное время Германия победила хозяев ЧМ команду Латвии, то именно Канада заняла четвертое место. А Россия как победитель группы А сыграет послезавтра, 3 июня, четвертьфинал с родоначальниками хоккея. Матч, афиша которого достойна финала любого турнира, в Риге случится намного раньше.

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