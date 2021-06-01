Триумф всеобщей вакцинации: Израиль отменяет почти все ковидные ограничения

Во многом снятие ограничений произошло благодаря массовой вакцинации граждан страны Фото: REUTERS

Жители Израиля прощаются с ненавистным карантином и эпохой самоограничений, вызванных эпидемией коронавируса. Как и планировалось, с 1 июня власти сняли большую часть запретов, связанных с посещением общественных мест и путешествиями.

- Все остававшиеся запреты после истечения их срока действия 1 июня 2021 года не будут продлены, - заявил представитель медицинского ведомства в эфире радио «Кан», - Нет необходимости в «зеленом пропуске» (сертификат о вакцинации) и «фиолетовом стандарте» (разрешение на работу предприятия), но обязательное ношение масок в закрытых помещениях будет оставаться в силе до особого распоряжения.

Теперь жителям страны не надо будет получать какие-либо пропуска, чтобы выехать из города или просто пойти за продуктами. «Собираться больше трех» теперь тоже можно практически свободно, ведь «социальной дистанции» тоже больше нет!

Гулять можно везде: парки, рестораны, пивные, игровые залы, дискотеки, аквапарки. Даже заведения общепита решили не ограничивать, и, если кафе рассчитано на 30 посетителей, то именно такое число гостей оно и может принять. На передвижение общественным транспортом тоже нет никаких запретов, как и на заселение в отели.

Особенно ликуют киноманы, ведь синематографы не работали в Израиле больше года. Правда экономисты говорят, что, скорее всего, не все залы смогли пережить карантин, поэтому часть заведений закрылась уже навсегда.

Также теперь граждане еврейского государства смогут снять ненавистные маски на улицах, хотя в помещении все еще обязательно иметь фильтрующие повязки. Пожалуй, это пока единственное оставшееся ограничение, а в остальном от посетителей не требуют ни тестов, ни каких-либо справок.

Впрочем, гостей из-за рубежа все эти послабления не коснутся. Во-первых, въехать в Землю Обетованную все еще не так просто – самолеты уже летают, но въезд разрешен лишь тем, у кого есть вид на жительство, а также малому числу иностранцев, имеющих родственников в Израиле или прибывающих «в особых обстоятельствах». Лишь иногда делаются исключения для религиозных паломников. В любом случае, тем кто прибыл в еврейское государство, придется посидеть на двухнедельном карантине.

Однако с 31 мая местный минздрав включил Россию в список стран, выезд в которые гражданам еврейского государства запрещен в связи с распространением коронавируса. В этом «красном списке» вместе с нами находятся Аргентина, Бразилия, Индия, Мексика, Турция, Украина и Эфиопия. Теперь улететь туда можно будет только по разрешению специальной комиссии, а по возвращении отсидеть в карантине от 10 до 14 дней, даже в случае отрицательного теста на COVID-19.

За 31 мая в Израиле выявили 18 новых случаев инфицирования. За все время COVID-19 в Израиле подтвердили у почти 840 тысяч человек, из них 6,4 тысяч скончались.

Во многом снятие ограничений произошло благодаря массовой вакцинации граждан страны. 92% граждан старше 50 лет (которые попадают в самую уязвимую для COVID-19 категорию) получили прививку от коронавируса или переболели. А всего вакцинировалось больше половины жителей Израиля. В результате число ежедневно выявляемых новых больных упало с 10 тысяч человек в январе до 12-15 – на конец мая. На следующей неделе начнут прививать от коронавируса детей в возрасте от 12 до 15 лет.

27 декабря прошлого года власти ввели полный карантин, который 7 января ужесточили до тотального. Израильтянам было запрещено выезжать за пределы своих населенных пунктов, ходить друг к другу в гости, собираться в группы более пяти человек в помещениях и более десяти – на улице, а также без уважительной причины отходить от своих домов более чем на один километр. Авиасообщение с внешним миром было практически прервано.

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