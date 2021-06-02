Предчувствовал свою смерть: почему актера Олега Даля хоронили со следами крови на одежде

Кадр из фильма "Женя, Женечка и «катюша»"

Олег Даль скончался 3 марта 1981 года на 40-м году жизни в номере киевской гостиницы. В Киев он приехал на кинопробы на главную роль. Вокруг смерти звезды театра и кино по сей день ходит много слухов и домыслов. Так, по одной из версий, сердечный приступ спровоцировало употребление спиртного, которое было противопоказано "зашитому" противоалкогольной капсулой артисту. Вдова Даля, отрицая эту информацию, утверждала, что Олег Иванович умер во сне "от остановки сердца". При этом очевидцы утверждают, что знаменитость хоронили со следами крови на одежде.

Олег Даль всю жизнь стремился к совершенству. В последние годы жизни актер отказывался от съемок у знаменитый режиссеров. Он мог бы сыграть Женю Лукашина в "Иронии судьбы" и бортинженера Скворцова в "Экипаже". Но считал, что эти роли не для него. Постепенно режиссеры перестали с ним связываться и приглашать на съемки. Даль топил тоску в алкоголе.

Его третья жена - монтажер Елизавета Апраксина терпеливо и снисходительно принимала все выходки гения-алкоголика. По свидетельству вдовы, у Даля было слабое здоровье и больное сердце. Несмотря на это, работал он на износ.

Олег Иванович самостоятельно справиться с алкогольной зависимостью не мог. Ведь именно из-за его тяжелого пристрастия от него ушла вторая жена - необыкновенной красоты актриса Татьяна Лаврова. В какой-то момент актер понял, что нужно закодироваться, как это сделал Владимир Высоцкий. Именно он рассказал Далю о подобной процедуре. А потом певец умер. Стоя у гроба друга, Даль произнес: "Я буду следующим".

Через полгода он рассказал жене, что Владимир Семенович приходил к нему во сне и звал к себе. Апраксина не придала этому значения. В тот момент у Даля вроде бы все наладилось. В феврале 1981 года он уехал в Киев на пробы в картину "Яблоко на ладони". Переболевший пневмонией, настолько худой и ослабший после болезни, что ребра можно было пересчитать без рентгена, и бородатый - потому что так нужно было для проб. Таким окружение его и увидело в последний раз.

Посидев с коллегами в ресторане, встал и со словами "Пойду к себе умирать" отправился в гостиницу. "У себя в гостиничном номере он стал выпивать со старым другом. Чего делать ему категорически было нельзя - его тогда зашили противоалкогольной капсулой. Когда приехала скорая, он уже умирал. Медики обнаружили у него во рту сердечную таблетку, которую он принял, почувствовав себя плохо", - цитирует Станислава Садальского "Экспресс газета".

Однако со Станиславом Юрьевичем не согласен биограф Даля. "Много писали и говорили, что он был зашит «торпедой» и намеренно выпил алкоголь. В результате якобы испытал гипертонический шок и умер. Вранье! Я установил, что хотя к 3 марта действие «спирали» закончилось, спиртного в рот он почти не брал. Водка у него плохо усваивалась, он называл ее напитком плебеев и употреблять считал для себя табу. Мог позволить совсем немного вина или рюмочку коньяка. А накануне смерти выпил чуть-чуть украинской горилки…", - авторитетно заявил Александр Иванов.

Когда Олег Иванович не ответил на звонки и стуки в гостиничный номер, дверь взломали. Он был еще жив. Но в ходе реанимации подоспевшая бригада "скорой помощи" сломала ему ребра сразу с двух сторон.

"Олега завернули в ковер, что лежал на полу номера отеля, и вынесли через черный ход в карету скорой. Лиза сразу приехала в Киев, но ей почему-то не дали надеть на скончавшегося мужа чистую одежду. Для всех близких стало шоком, что на церемонии прощания Олег Иванович лежал в гробу в той самой одежде, в которой умер. Люди отшатывались, видя следы запекшейся крови", - отметил биограф.

7 марта Олег Иванович упокоился на Ваганьковском кладбище. Елизавете Апраксиной досталась в наследство сберкнижка с гонораром актера за роль в фильме "Вариант «Омега»" - 1300 рублей. Коллеги актера из любви к нему и в знак уважения к его памяти активно помогали вдове вплоть до ее смерти.