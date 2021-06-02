«Переработать отходы в новые товары и энергию»: «Деловая Россия», Российский экологический оператор и «РТ-Инвест» готовы вместе защищать экологию

Организации подписали хартию, которая позволит выстроить современную инфраструктуру по сбору, сортировке и переработке отходов

Петербургский международный экономический форум набирает обороты. 2 июня руководство ассоциации предпринимателей «Деловая Россия», Российского экологического оператора и компания «РТ-Инвест» («дочка» Ростеха) подписали хартию, которая позволит объединить усилия и принять необходимые меры для выстраивания современной инфраструктуры по сбору, сортировке и переработке отходов. Глобальная цель документа - свести захоронение отходов к нулю.

«Сейчас мы прорабатываем несколько проектов с принципами экономики замкнутого цикла. Работаем с Крымом и Севастополем, Калининградской областью, Архангельской и с коллегами из Дагестана, - отметил генеральный директор Российского экологический оператор» Денис Буцаев. – Планируем, что комплексный подход к реализации инфраструктурных проектов позволит создать цепочку предприятий, которые будут из отходов отбирать, сортировать и очищать фракции – получать вторичное сырье, необходимое для производства новых видом продукции».

Подписавшие документ компании совместно со всеми заинтересованными сторонами – производителями, переработчиками и потребителями – планируют развивать принципы экономики замкнутого цикла. Организации будут способствовать масштабированию успешных проектов (в том числе раздельного сбора отходов и установки фандоматов), созданию электронных площадок по реализации вторсырья, строительству предприятий по переработке отходов и энергоутилизации фракций, не подлежащих дальнейшему использованию. Все эти меры позволят полностью отказаться от захоронения отходов, которые в максимальном объеме должны перерабатываться и возвращаться в экономический оборот.

«Мы поддерживаем инициативу «Деловой России» и готовы объединить усилия для достижения поставленных задач. «РТ-Инвест» планомерно создает комплексную систему обращения с ТКО, цель которой переработать каждый килограмм отходов в новые товары и энергию, — пояснил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. - Мы хотим уже в 2035 году закрыть и предотвратить образование новых 200 мусорных полигонов по всей стране. Отмечу, что материальная и энергетическая утилизация позволят внести значительный вклад в снижение выбросов CO . Только от нашего проекта по строительству 25 заводов по термической переработке будет сокращение выбросов CO на 17 млн тонн в год. Это колоссальная цифра, но главный эффект – это полный отказ от полигонного захоронения рядом с крупными городами».