Примотал парня скотчем к вертолету: скандальный блогер провел эксперимент ради хайпа

Следователи допросят Михаила Литвина, который придумал опасный ролик Фото: www.youtube.com

Съемки очередного ролика для ютуб-канала Михаила Литвина обернулись скандалом. Деятельностью 21-летний блогера заинтересовались следователи.

- Нами выявлено видео, на котором известный блогер, материально стимулируя героев сюжета, поднимает одного из них, прикрепленным к вертолету. По данному факту Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте организована доследственная проверка, - рассказали в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Сам же Михаил Литвин не считает, что сделал что-то противозаконное и прореагировал на заявление следователей в вульгарной форме.

Вертолет изъяли, пилот отстранен от полетов

Следователи выяснили, что в майские дни к собственнику вертолета «Robinsson 44» обратился видеоблогер и договорился о полете. Приехал Михаил Литвин и еще несколько ребят с камерами и несколькими мотками скотча.

- Мы хотим чувака примотать скотчем к пузу вертолета и пролететь. Ребята внизу снимут и из вертолета. Будет круто, - сказал Михаил Литвин.

Никто не стал препятствовать такой съемке. Хотя изначально было понятно, что задумка очень опасная. Но подготовка началась. Вертолет приземлился на летное поле, расположенное в районе Верхнее Мячково. К вертолету примотали мужчину по имени Евгений. Он улыбался на камеру.

- Живем один раз, брат, надо запомнить этот момент. Давай братка, терпеть и работать, - говорил ему Михаил Литвин.

В итоге, пилот взлетел по указаниям блогера. В соцсетях Михаил Литвин не стал удалять видео, которым заинтересовались следователи.

Сам же Михаил Литвин не считает, что сделал что-то противозаконное и прореагировал на заявление следователей в вульгарной форме. Фото: www.youtube.com

- Полет явно не отвечал требованиям безопасности, подвергал опасности жизнь и здоровье героя сюжета. Мы выясняем все обстоятельства произошедшего. Воздушное судно уже изъято, пилот отстранен от полетов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

- По данному факту Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте организована доследственная проверка. Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, воздушное судно уже изъято, пилот отстранен от полетов, - заявила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

По результатам проверки деятельности видеоблогера в СК России обещали принять процессуальное решение.

Почему скандальный блогер не полетел сам?

Ролик с опасным полетом продолжает собирать просмотры в интернете – уже 5,6 млн. Благо, что все остались живы. Обычно в подобных рискованных экспериментах Михаил Литвин участвует сам.

- Я немного устал сам снимать контент и участвовать в этих всех экспериментах. Поэтому я решил устроить «аукцион желаний», - признался Михаил Литвин.

За эксперимент Евгению пообещали 85 тысяч рублей. Причем готовых выполнить это задание нашлось пять человек. Из видео понятно, что Евгения прикрепили к вертолету не только скотчем, но сначала специальными тросами – страховкой, а потом обмотали скотчем. Вертолет взлетел на высоту 2 км.

- Когда я лежал и меня прикрепляли, то было психологически сложно – думал, что меня передавит, что-то пойдет не так, было сложнее дышать, - признался участник эксперимента Евгений.

Михаил Литвин ранее снимал не менее опасный ролик, где мужчину скотчем примотали к машине блогере - в таком положении проехали несколько километров по Москве.

Кто такой Михаил Литвин?

Будущий блогер родился в 1999 году в Южно-Сахалинске, занимался футболом. После школы Михаил взял рюкзак, смартфон и приехал покорять Москву. Снимать пранки (розыгрыши людей) для личного ютуб-канала он стал с 17 лет. Теперь он занимает первое место в рейтинге самых популярных аккаунтов в Москве.

Розыгрыши порой переходят грань дозволенного. Сотрудники полиции два года назад остановили автомобиль Литвина и обнаружили в багажнике связанную и окровавленную девушку. Михаил без объяснений бросился бежать, но был задержан и до выяснения обстоятельств находился в СИЗО.

За эксперимент Евгению пообещали 85 тысяч рублей. Фото: www.youtube.com

Ради хайпа Михаил Литвин жжет машины по 13 млн рублей, протаранил витрину московского автосалона в Ясенево, но и подвергает риску других, предлагая взамен деньги. Блогер предлагал переплыть Москва-реку за 100 тысяч рублей, накачать губы ботоксом на неделю за 100 тысяч рублей, танцевать стриптиз на Арбате за 50 тысяч рублей, а еще набить на лбу тату «Литвин».

На тренировку собственного футбольного клуба «Сахалинец» блогер прошлым летом привел живого медведя. Таким образом он решил простимулировать футболистов играть лучше. Только игрокам было не до смеха – стали креститься и разбегаться со словами "свят, свят, свят".